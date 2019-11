Bopriser: Kranskommunerna kan komma i kapp Stockholm

”Vi ser ett tydligt trendbrott att storstadskommunerna generellt sett inte längre växer sedan några år tillbaka. Samtidigt ökar inflyttning och bostadspriser i kranskommunerna”, säger Mäklarhusets vd Erik Wikander till Nyhetsbyrån Direkt.

Han säger att det finns flera orsaker till att fler väljer att flytta från än till storstadskommunerna. En är att bostadspriserna stigit kraftigt, särskilt i Stockholm.

”Bostadspriser på 100.000 kronor per kvadratmeter blir väldigt dyrt för de allra flesta och då tittar man på alternativ utanför. Dessutom finns det mer plats att bygga nya bostäder på i kranskommunerna, vilket också gör att fler flyttar dit”, säger han.

Samtidigt har kranskommunerna blivit mer attraktiva i sig på senare år.

”Man har byggt ut kollektivtrafiken, så att kranskommunerna fått en ökad tillgänglighet och blivit en integrerad del av staden. Under de senaste 10-15 åren har det också byggts många lokala centra. Om man tidigare ville gå på en bra krog var man tvungen att åka in till stadskärnan, i dag finns lika bra krogar ute i kranskommunerna. Det gäller också till exempel affärer, där Mall of Scandinavia, som är det största shoppingscentrat i Stockholm, ligger i Solna”, säger Erik Wikander.

Han säger att det är en internationell trend att storstäder får flera centra. Det kanske mest tydliga exemplet är Berlin, med ett antal olika centra som attraherar lite olika målgrupper. I dessa nya centra utanför innerstaden har det syns en kraftig ökning av såväl bostadspriser, som nybyggnation och inflyttning.

Samma sak sker nu runt de svenska storstäderna. I Stockholm växer kommuner som Nacka, Järfälla och Norrtälje och i Västra Götaland ökar Mölndal, Kungälv och Lerum. Håller nuvarande trender i sig kommer bostadspriserna i Nacka att vara ikapp Stockholm om 16 år och i Mölndal handlar det bara om sex år innan bostadspriserna där är lika höga som i Göteborg. Malmö är lite annorlunda eftersom den kommunen inte är den dyraste i Skåne.

”Vi kommer att få en större radie runt staden med i stort sett samma prisnivå. Vi kommer att ha samma priser på en större geografisk yta. Sedan finns det alltid en brytpunkt, där en viktig gräns är hur snabbt man kan ta sig till staden med kollektivtrafik”, säger Erik Wikander.