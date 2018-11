Bomarknad: Fler bud på lägenheter än förra hösten

Det framkommer i statistik som bostadssajten Booli tagit fram för perioden 20 oktober till 20 november.

I snitt har det under den gångna månaden lagts 10,7 bud på Stockholmslägenheter, 1,5 fler än samma period i fjol men under 13,2 bud i snitt under den heta hösten 2016.

För riket som helhet har det ökat till 8,6 från 7,9 på ett år, men ligger under de 11,5 snittbuden för två år sedan.

”För ett år sedan var budgivningarna svala, och sågs som ett tecken på en inbromsande marknad”, framhåller Booli.

För riket som helhet trissar budgivningarna upp slutpriserna med 7,1 procent just nu – för två år sedan var skillnaden mellan utropspris och slutpris 15,4 procent, framgår vidare.