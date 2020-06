BofA: Tre skäl att köpa Atlas Copco

För det första hyllar banken Atlas Copcos förmåga att generera fritt kassaflöde – med stabilitet och hög grad av visibilitet.

För det andra tror banken att förvärvet av Isra Vision har potential att skapa värde på samma sätt som de forna förvärven av Edwards och Brooks har gjort. Isra, verksamt inom industriell automation och som omsatte drygt 1,6 miljarder kronor verksamhetsåret 2018/2019, har växt med i snitt 10 procent per år de fem senaste åren. Tillväxten kan komma att öka nu när bolaget blir en del av Atlas Copcos stora distributionsnätverk, tror banken.

Och slutligen, för det tredje, har Atlas förmågan att göra ”lukrativa” förvärv, argumenterar Bank of Americas analytiker och pekar på bolagets starka balansräkning samt bolagets historik på området. Det senare ger enligt banken ”utrymme för positiva överraskningar” på medellång och lång sikt.

”Vi förväntar oss ett ganska svagt andra kvartal 2020 och lång återhämtning, men vi tror att Atlas kommer studsa tillbaka starkt 2021 och därefter”, heter det i analysen.

Bank of America har, vilket Nyhetsbyrån Direkt har rapporterat om tidigare under onsdagen, höjt sin rekommendation med två steg – från underperform till köp. Riktkursen har skruvats upp från 260 till 450 kronor. Aktien stiger lite mer än 2 procent till nivåer strax under 395 kronor på onsdagen. Den har därmed gått upp med 6 procent hittills under 2020.