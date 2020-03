Bodenholm-fonder avvecklas

Avvecklingen gäller även uppdraget att förvalta SEB Prime Solutions – Bodenholm Absolute Return (”Bodenholm UCITS”).

”Efter att CIO, vd och delar av förvaltningsorganisationen aviserat att de avser att lämna bolaget och att Brummer Multi-Strategy aviserat att fonden kommer att lösa in sina andelar i Bodenholm One och Bodenholm UCITS har styrelsen bedömt att det saknas förutsättningar att fortsätta bolagets verksamhet”, heter det i pressmeddelandet.

Fondernas portfölj har sedan beslutet ”helt riskreducerats” och i nuläget i allt väsentligt av kassatillgångar.

Erik Orving har varit vd för Bodenholm Capital. CIO, eller investeringschef, har Per Johansson varit.

”Fonderna kommer efter april månads utgång att lämnas över till förvaringsinstitutet för avveckling. Under förvaringsinstitutets avveckling får inte inlösen av andelar ske. Avvecklingen kan dra ut på tiden”, heter det i meddelandet.

På torsdagen har även Brummer & Partners skickat ut ett meddelande om att Brummer Multi-Strategys portföljförvaltare

Valt att lösa in hela sitt innehav i fonden Bodenholm One per den 15 april.

”Vi har under en tid haft en dialog med Bodenholm om fondens förvaltning och risk där det nu framkommit att förvaltningsansvarig och delar av förvaltningsorganisationen har för avsikt att lämna Bodenholm”, säger Mikael Spångberg, Brummer Multi-Strategys portföljförvaltare.