Blechers aktiefavoriter i pandemins spår

Simon Blecher, mångårig förvaltare av Carnegie Sverigefond, samt ny förvaltare för den nystartade Carnegie Spin-Off, är orolig över samhällsutvecklingen i smittans spår.

– USA kommer bli ett helvete, ursäkta språket. Tyvärr kommer dödstalen att stiga och vi får några mörka veckor. Men när vi till slut ser att takten lugnar ned sig, som vi nu ser indikationer på i Italien, så kommer det kanske lugna ned sig. Man gör mycket rätt, man lappar och lagar, säger Simon Blecher.

Han tror också att centralbankernas betydelse i bekämpningen av pandemins ekonomiska effekter börjar avta. I stället är det politikerna som i en andra våg kliver in med ”enorma stödpaket”.

– Jag tror att många flygbolag kommer att förstatligas. Det blir nedstängningar nu men sen måste det börja snurra med hjälp av olika former av helikopterpengar, kanske genom statliga köp av hotell- och restaurangbesök. Centralbankerna höll det hela uppe länge, men nu är det politikernas tur, säger han.

”Alla kriser är unika”

Simon Blecher är försiktig när han får frågan om hur han ser på coronapandemin jämfört med tidigare kriser. Eftersom varje kris är unik bör man inte jämföra. Men det som skiljer ut sig jämfört med finanskrisen 2008 är att det den här gången inte främst är bankerna som drabbas, utan hela samhället.

– Och den här gången är bankerna dessutom starkare än vad de var då. Det man framför allt kan lära sig av kriser är att man måste vara ödmjuk. Själv trodde jag till exempel inte att corona skulle kunna bli så stort som det faktiskt har blivit, säger han.

Det här är inte slutet på globaliseringen, men de globala kedjorna förändras och ett antal verksamheter flyttas hem till Sverige som en följd av krisen. Därmed ökar antalet jobb, vilket i sig driver inflation.

– Men jag är inte orolig för hyperinflation som vissa spekulerar i, för det hanterar centralbankerna.

Orolig över oljepriskrisen

Simon Blecher är lite orolig för oljepriskrisen, trots att han själv inte investerar i olja. För när oljepriset kollapsar, sker samma sak på börsen.

– Men samtidigt, när oljepriset faller minskar också insatspriserna för många andra viktiga industrier, så det är förstås inte enbart negativt, säger han.

På frågan om var det vänder först svarar Simon Blecher att ”det är positivt att Kina verkar vara på väg ut ur coronakrisen, och det kommer mycket positiva signaler också från Sydkorea”. Det gynnar de många svenska industribolagen som har både försäljning och tillverkning i Asien, menar han.

Hur stort blir då det nuvarande fallet? Många bolag har redan tappat mellan 50-60 procent och det blir ännu mer för en del av dem.

”Rätt investera i lågt skuldsatta bolag”

– Men det är inte säkert att OMX ska ned mer. Man måste vara ödmjuk. Ta Volvo, en av våra favoriter, som toppade på 170 i februari och nu handlas kring 95. Visst är det tvärstopp i världen, men Volvo ger en direktavkastning på 6 procent, trots att man drog tillbaka sin extrautdelning om 7,50 kr per aktie. Vi kan också jämföra med 2008 då Volvo åkte ned till 28 kr, men då hade bolaget 50 miljarder kr i skuld. I dag har Volvo i stället 60 miljarder i kassa plus att de ställt in extrautdelningen.

Han konstaterar också att Volvo är lägre värderat nu än efter finanskrisen 2008, samtidigt som bolaget är i ett starkare skick än då.

– Vår filosofi, att investera i lågt skuldsatta bolag kommer visa sig rätt i längden. Kursrörelserna nu är helt galna. Volatiliteten måste ned, precis som vid tidigare krascher. Efter ett tag lugnar det sig, säger Simon Blecher.

Tre signaler att hålla koll på

En intressant fråga är när man ska våga köpa svenska aktier? Blecher själv håller utkik efter tre olika signaler. Den första är att volatiliteten måste minska och normaliseras. Andra signalen är att coronavirusets spridning har börjat minska.

Tredje signalen är när ännu fler och mycket större finanspolitiska stimulanser annonseras runt om i världen.

– Det gör sjukt ont just nu och det kommer att göra mer ont, men jag tror att vi kommer att hitta fantastiska möjligheter, säger han.

Vilka sektorer tror han då själv på just nu? Trots att hans fonder inte är tunga i läkemedel eller medicinteknik tror han på både Astra Zeneca och Sobi, som hans fonder äger via innehavet i Investor, som han tror mycket på.

– Jag tror även på Kinnevik, som till skillnad från till exempel Latour och Lundbergs handlas med höga rabatter. Kinnevik äger Tele2 som kommer funka jättebra, men också Zalando som har det tufft nu, men om det är något som kommer funka framöver så är det näthandel. Kinnevik har också Mathem, och handlas till en rabatt på över 30 procent mot 12 för några veckor sedan, säger Simon Blecher.

Han tror även på realtillgångar som är lågt skuldsatta, som fastigheter och skog. Exempel på intressanta aktier där är Holmen och SCA. Även Lifco och Essity är mycket intressanta. Något som kommer att ligga i tiden under en lång period framåt är hygien, och där har ju Essity ett starkt varumärke.

Två andra intressanta aktier just nu är Electrolux ”som ingen vill ta i”, och Dometic som har halverats i värde.

– Jag tror att Dometick kan tredubblas på ett par år, säger Simon Blecher.