Bixia: Lägsta elpriset i historien

Det historiskt låga elpriset, 0,13 öre per kilowattimme, varade visserligen bara en kort stund, men är en bra illustration till det instabila elpriset just nu. För samtidigt som elpriset var extremt lågt ligger snittpriset på el över det normala i Norden just nu, cirka 37 öre per kilowattimme.

Enligt Bixias prognoser ska snittpriset under innevarande vecka stiga till cirka 43 öre per kilowattimme.

– Helt klart kommer vi att behöva vänja oss vid mer varierande elpriser, där det likt förra veckan kan vara mycket låga priser under kortare perioder för att sedan stiga till mycket höga. Det beror bland annat på att det byggs mer vindkraft, vilket är nödvändigt ur ett klimatperspektiv. Samtidigt är det en kraftkälla som är väderberoende, säger Matina Rosenberg, meteorolog och analytiker på Bixia.

Att elpriset just nu är högt har flera orsaker. Det kalla vädret och att vårfloden tillfälligt bromsat in på grund av kylan, samt en pågående revision av kärnkraftverken är några av skälen, enligt Bixia.

Av: Privata Affärer

Annons:

Här kan du med hjälp av Compricer jämföra elpriser och få hjälp med att byta elhandelsbolag.