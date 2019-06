Bitcoin på högsta nivån på 15 månader

Under tidig eftermiddag hade priset dock fallit något, till omkring 10.900 dollar. Så sent som i fredags klättrade priset över 10.000 dollar. En längre tillbakablick visar att kryptovalutan så sent som i slutet av april handlades till cirka 5.000 dollar.

”Tillbakastudsen för Bitcoin har varit ganska fenomenal”, sade George McDonaugh vid kryptofirman KR1 i London.

Bitcoin nådde i slutet av 2017 över 19.500 dollar. Under 2018 rörde sig priset sedan mellan 3.300-4.100 under flera månaders tid.

Enligt en studie av Indexia, som citeras av Bloomberg, beror prisuppgången bland annat på en minskad oro för bedrägeri och ett skifte i hur det talas om Bitcoin, från dåtid till framtid.

”Marknaden har mognat mycket sedan den senaste gången som Bitcoin gick över 10.000 dollar”, sade analytikern Matt Greenspan vid eToro, enligt Bloomberg.

På senare tid har Facebook lanserat sitt kryptoprojekt Libra.