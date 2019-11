Här är månadens bästa och sämsta fonder

Fonder Bioteknikfonderna firade stora triumfer under november och är den klart bästa fondkategorin under månaden. Snittfonden ökade bara 1,04 procent under månaden, medan bioteknikfonderna var upp åtminstone 10 procent – eller ännu mer. I andra änden bottnar tabellen med Brasilien- och Latinamerikafonderna som haft en mycket tung månad.