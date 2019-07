Billigast hyra i Ronneby

Det är stora skillnader i hyror för den som vill hyra i andra hand. Inte oväntat är det dyrast i Stockholm. Där är medianhyran i andra hand 11 500 kr i månaden, enligt tidningen Hem & Hyra, som använt sig av statistik från Blocket.

Billigast är det att hyra i Ronneby, 4 750 kr i månaden.

Medianhyran i Sverige för andrahandshyror är 8 205 kr i månaden, en ökning med 205 kr jämfört med ett år tidigare.

Enligt Hem & Hyra varierar andrahandshyrorna under året. I semestertider och vid stora evenemang som Way out west i Göteborg, stiger hyrorna.

– Det finns flera faktorer som kan spela in här. Generellt kan vi se att attityden till andrahandsuthyrning förändrats de senaste åren där fler fått upp ögonen för andrahandsuthyrning. Både att hyra och att hyra ut. Sedan spelar ekonomiska faktorer in på bostadsmarknaden, såsom ränteläget och hur marknaden ser ut för att sälja och köpa bostäder. Är det trögt på köp och säljsidan vänder sig fler till andrahandsuthyrningen. Likaså påverkar speciella event och högtider statistiken. Storstäderna är de som framförallt driver upp hyresnivån oavsett tidpunkt på året, säger Tero Rantamäki, pressansvarig på Blocket till Hem & Hyra.

Stad Median månadshyra 1. Stockholms stad 11 500 kronor 2. Kungsbacka 9 850 kronor 3. Ystad 9 550 kronor 4. Helsingborg 9 125 kronor 5. Uppsala 8 000 kronor

Källa:Hem & Hyra/Blocket.

Stad Median månadshyra 1. Ronneby 4 750 kronor 2. Skara 4 850 kronor 3. Lindesberg 5 100 kronor 4. Örnsköldsvik 5 287 kronor 5. Enköping 5 700 kronor

Källa:Hem & Hyra/Blocket.