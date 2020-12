Biden bekräftar att Yellen blir finansminister

Övergångsteamet meddelade samtidigt om ytterligare en rad nomineringar till poster i den tillträdande Bidenadministrationens ekonomiska lag:

Neera Tanden kommer att utses till Director of the Office of Mangement and Budget, Wally Adeyemo nomineras till vice finansminister, Cecilia Rouse nomineras som ordförande i rådet av ekonomiska rådgivare, dit även Jared Bernstein och Heather Boushey nomineras som ledamöter.

”Detta kristestade lag kommer att hjälpa tillträdande president Joe Biden och tillträdande vicepresident Kamala Harris att lyfta Amerika ur den nuvarande ekonomiska nedgången och bygga upp det bättre”, skriver övergångsteamet i ett pressmeddelande.

Pressmeddelandet citerar också Joe Biden: ”medan vi jobbar för att kontrollera viruset kommer detta lag att leverera omedelbart ekonomiskt stöd för det amerikanska folket under denna ekonomiska kris och hjälpa oss bygga upp vår ekonomi bättre än någonsin”.