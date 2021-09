Betssons avgående ordförande: Storägare inte nöjda med vd-processen

”Jag kan inte jobba vidare som ordförande och ta mitt ansvar om inte jag känner att jag har fullt förtroende från de största ägarna och då får jag vackert bara ta Mats ur skolan och det gjorde jag i morse”, uppger Patrick Svensk.

Vad i processen är det som de inte är nöjda med?

”Som du förstår är det en fråga du måste ställa till ägarna, eller till Michael Knutsson som är en av dem och som är ordförande i den valberedning som sitter just nu. Till mig har de just framfört det vi skriver, att det är processen i sig runt uppsägningen av vd som de inte tyckte var korrekt. Något mer kan jag inte gå in på och vill jag inte gå in på faktiskt”, uppger Patrick Svensk, som inte ångrar hur processen genomfördes.

Den före detta Betsson-ordföranden vill inte uppge om vd-beslutet var förankrat hos ägarna eftersom ”det har inte med folk att göra”. Han konstaterar dock att beslutet fattades enhälligt av styrelsen.

Sett till röster var Hamberg Förvaltning största ägare i Betsson med 17,8 procent per den 31 augusti, enligt ägardatatjänsten Holdings. På andra plats var Knutsson Holding med en andel om 11,6 procent.

Patrick Svensk har varit ledamot i Betssons styrelse sedan 2005 och ordförande sedan 2017.

Betsson har på senare tid omgetts av uppköpsspekulationer i amerikanska media.