Betsson fortsätter sin turn-around

Under flera år var Betsson det sämsta placeringsalternativet i spelsektorn med ständiga resultatbesvikelser och en kurs som sjönk stadigt från toppkurserna runt 160 kr. Under förra hösten fick ägarna och styrelsen nog, sparkade vd Ulrik Bengtsson och in kom i stället den nygamle vd:n Pontus Lindwall.

Det är en vd som är erfaren i gamet – för det är hans tredje period som högste chef för bolaget. Och det kan behövas nu när allt fler marknader blir reglerade som till exempel Sverige vid årsskiftet.

I septembernumret av Placeringsguiden hade vi en intervju med Pontus Lindwall som då menade att marginalerna sjunker – allt annat lika – med en reglering och en ny skatt. Men Lindwall menar också att regleringar innebär en större frihet för bolagen – och framför allt de större kommer gynnas när ett antal mindre aktörer slås ut.

Samtidigt kommer konkurrenter som Svenska Spel och ATG upp som potentiella hot, men Pontus Lindwall menar att Betssons produkt och onlinekoncept kommer stå sig även framöver.

Den fina intäktsökningen under tredje kvartalet med 21 procent, varav 16 procent är organiskt, menar Pontus Lindwall är en ”arbetsseger”. Sedan han kom in som vd har det pågått ett effektiviseringsarbete där han tidigare i höstas ansåg sig ha kommit ungefär halvvägs.

Men det har givit ett utmärkt utslag på rörelseresultatet som stigit med 57 procent jämfört med tredje kvartalet förra året till 340 miljoner kr. Och det i sin tur har dragit upp vinsten för årets första nio månader till 852 miljoner (668), en ökning med 28 procent.

Betsson ökar cirka 2 procent på onsdagen vid lunchtid, vilket är rimligt med tanke på att bolaget slog förväntningarna rejält. Frågan är dock om inte aktien har mer att ge nu när utdelningssäsongen närmar sig och fokus sätts på direktavkastningen i bolagen.

Förra årets sänkta utdelning i Betsson lär nu kunna höjas rejält med bolagets offensiva utdelningspolicy som grund. En utdelning på 3,60 kr är rimlig utifrån vinsterna hittills under året, vilket skulle innebära en direktavkastning över 5 procent. Det bör kunna locka fler placerare tillbaka till Betsson nu när vinstförbättringen visat sig bestående i flera kvartal efter varandra.