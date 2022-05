Bernstein sätter ”outperform” på Volvo Cars

Bernstein har inlett bevakningen av Volvo Cars med rekommendationen outperform och riktkursen 90 kr per aktie.

”Vi räknar med en tillväxt på 16 procent för intäkterna och 24 procent för vinsten per aktie per år fram till 2023, med en vinst per aktie under 2023 på 5,84 kr”, skriver Bernstein.

De potentiella positiva effekterna från Polestars spac-notering, samt start up-bolagets möjlighet att nå break-even under 2024, adderar enligt Bernstein ytterligare uppsida.

Bernsteins riktkurs på 90 kr för Volvo Cars indikerar en brant värdering på p/e 13 gånger 2023 års resultat, en multipel som dock väntas ”normaliseras” till 11 gånger för 2024.

”Vi ser det som motiverat givet en premie vad gäller prissättningsförmågan för dess bilar, snabb tillväxt i intäkter och vinst per aktie, såväl som ett potentiellt värde som frigörs från Polestar”, skriver Bernstein.

Bernstein påpekar dock att aktiemarknaden fortfarande kämpar med sitt förhållande till Volvo Cars, med sin begränsade free float (mindre än 20 procent) och sitt ägande i Polestar.

Enligt sektoranalysen blir Bernsteins rekommendation outperform för Volvo Cars, Mercedes-Benz och BMW. För Stellantis, Renault och Volkswagen blir rekommendationen market perform och för Porsche Holding blir den underperform.

Vid 10.20-tiden hade Volvo Cars stigit 2,5 procent på Stockholmsbörsen till 79,23 kr.

Graf över Volvo Cars utveckling hittills i år:

Källa: Infront