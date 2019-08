Bättre än väntat för THQ Nordic

Enligt Bloomberg News samanställning av sex analytikers estimat väntades ett ebitda-resultat på 375 miljoner kr.

Nettoomsättningen uppgick till 1.142 miljoner kr, jämfört med förväntade 1.088 miljoner kr.

Rekordhöga investeringar

THQ:s investeringar i utveckling ökade till ”rekordhöga” 356 miljoner kr under det första kvartalet (april-juni) jämfört med 208 miljoner motsvarande period i fjol. Det skriver bolaget i delårsrapporten.

”Det kommer att driva den organiska tillväxten inom affärsområdena Games under de kommande åren. Blickar vi framåt räknar vi med att ha minst två stora AAA-lanseringar under nästkommande verksamhetsår, som avslutas den 31 mars 2021. Totalt har vi 81 spel under utveckling varav 47 fortfarande inte hade utannonserats vid utgången av kvartalet”, skriver vd Lars Wingefors.

Inom affärsområdet Games – Deep Silver ökade omsättningen med 10 procent bland annat efter en fortsatt god försäljning för Metro Exodus.

”De fortsatta framgångarna för Metro Exodus genererade också betydande merförsäljning av den tidigare titeln Metro Redux. Kommande lansering planeras av två stora DLC:er för Metro Exodus under verksamhetsåret; The Two Colonels, och Sam’s Story, följt av en ”Game Of The Year”-utgåva under nästa verksamhetsår”, skriver THQ i rapporten.

Ser möjlighet att växa

I sitt vd-ord pekar Lars Wingefors på att samtidigt som marknaden för fysiska produkter har motvind så ser THQ möjligheter att växa och ta marknadsandelar i segmentet, då förläggare allt mer outsourcar sin fysiska speldistribution.

Efter kvartalets slut har Koch Media tecknat två avtal med större oberoende utvecklare angående Partner Publishing i Europa och Australien.

”Jag är glad att kunna bekräfta att ett av dessa avtal är tecknat med våra vänner på Techland och avser deras kommande titel Dying Light 2”, skriver vd:n.

THQ Nordic köper dessutom Milestone, en utvecklare och förläggare av racingspel som står bakom titlar såsom MotoGP, MXGP, RIDE och Monster Energy Supercross. Det framgår av ett pressmeddelande i samband med kvartalsrapporten.

Milestones portfölj består av flertalet framgångsrika och globalt erkända racingspelserier och Milestone har skapat en attraktiv affärsmodell som inkluderar publicering av spel årligen eller vartannat år och som stöds av en stor lojal spelarbas, vilket genererar återkommande intäkter.

THQ bedömer att Milestone kommer nå nettointäkter inom intervallet 27,5-32,3 miljoner euro och ebitda om 15,5-18,0 miljoner för det kommande räkenskapsåret som avslutas i juni 2020.