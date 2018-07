Bättre än väntat för Mekonomen

I resultatet ingår dock negativa engångsposter om -25 miljoner kr och här var 0 miljoner kr väntat.

Intäkterna uppgick till 1 673 miljoner kr. Väntat var intäkter på 1 612 miljoner.

Rörelseresultatet blev 173 miljoner kr. Väntat var här 174 miljoner. Rörelsemarginalen landade på 10,3 procent, mot väntade 10,8 procent.

Justerat för engångsposterna blev rörelseresultatet alltså 198 miljoner kronor, mot väntat 174 miljoner.

Mekonomen, som är mitt uppe i en förvärvsprocess av bildelsdistributörerna FTZ i Danmark och Inter-Team i Polen, har stora förhoppningar på affären, som väntas leda till en fördubbling av intäkterna.

Misstagen från tidigare utlandssatsningar ska inte upprepas, lovar bolagsledningen.

En rad faktorer talar för att ge sig in i Polen, trots att Inter-Team bara är den fjärde största aktören på den lokala marknaden och att marginalerna är lägre än på Mekonomens hemmamarknader, sade vd Pehr Oscarson vid fredagens resultatpresentation.

”Polen utgör en växande marknad, något vi saknar i dag. Mycket talar för att den kommer att bli ännu starkare i framtiden, i takt med att medelklassen får det allt bättre. Vi ser redan att bilarna i Polen blir dyrare, vilket ökar benägenheten att betala för service”, sade han.

Därtill väntar sannolikt en konsolidering av den polska marknaden, vilket talar för högre marginaler på sikt.

”Vi tror också på vår egen förmåga att förbättra inköpsfunktioner och utvinna synergieffekter. Vi bedömer att det här är rätt tillfälle att ge sig in i Polen, då det knappast kan bli värre än nu, bara bättre”, sade han, samtidigt som han medgav att det kan bli ”utmanande” att nå tvåsiffriga rörelsemarginaler.

Mekonomen har en lång och olycklig historia i Danmark, med en räcka förluster. I slutet av 2016 meddelade bolaget dock att det slutligen lämnar landet, för att mindre än två år senare alltså göra entré på nytt.

”Det är en gigantisk skillnad den här gången, det går inte att jämföra över huvud taget”, sade Pehr Oscarson.

Senast det begav sig försökte Mekonomen att lansera det svenska konceptet, med en kombination av business-to-business och konsumentaffär och ett svenskt produktutbud.

”Det fungerade inte, och FTZ var förmodligen en huvudorsak till det. Vi har lärt oss av detta och kommer inte upprepa våra misstag. FTZ har en stark ledning och kommer att vara mycket oberoende”, sade Mekonomen-chefen, som främst ser synergier på inköpssidan.

Mekonomen meddelade i början av juli att bolaget förvärvar bildelsdistributörerna FTZ och Inter-Team av Hella för 395 miljoner euro, motsvarande cirka 4 miljarder kronor.

FTZ och Inter-Team hade en sammanlagd försäljning om cirka 5.203 miljoner kronor och ett ebitda-resultat om cirka 417 miljoner kronor under perioden juni 2017 – maj 2018. Förvärvet beräknas bidra positivt till Mekonomens resultat per aktie under nästa år och generera betydande synergier framöver.

FTZ beskrivs som den ledande bildelsdistributören i Danmark med en kundbas på mer än 11.000 bilverkstäder. Inter-Team har en kundbas på mer än 28.500 bilverkstäder och driver två egna franchisekoncept.