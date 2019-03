Bästa brexitscenariot för börsen

Gårdagens besked från brittiska talmannen Bercow att det inte kan bli någon ny omröstning om samma brexitförslag kom som en kalldusch för premiärminister Theresa May. Enligt talmannen krävs väsentliga förändringar i avtalet för att frågan ska kunna tas upp i parlamentet igen.

”Talmannens besked ser ut att ha kommit som en komplett överraskning och är ännu en stor prestigeförlust för May och strategin med upprepade voteringar ända tills parlamentet inte längre hade något annat val att rösta igenom hennes avtal ser ut att ha skjutits i sank”, skriver SEB:s Elisabet Kopelman i ett marknadsbrev på tisdagen.

Kopelman ser det nu som mest troligt att May vid veckans EU-toppmöte enas med EU om att addera ett beslut om förlängning till avtalet vilket skulle möjliggöra en ny omröstning i parlamentet.

Enligt tidningen The Sun kommer May att be om en förlängning med 9-12 månader. Det skulle sannolikt betyda att Storbritannien tvingas delta i EU-valet.

Bästa scenariot för finansmarknaderna

De senaste turerna har inte utlöst några stora reaktioner på de finansiella marknaderna. Det tyder på att konsensus fortfarande är att en hård brexit kan undvikas.

Men samtidigt är osäkerheten fortsatt stor och som bekant är osäkerhet något som marknaden ogillar.

”Den osäkerhet som brexit skapat är en av orsakerna till att europeiska aktier inte direkt varit i ropet den senaste tiden. Bäst för Europas börser vore om vi fick klarhet i när och hur Storbritannien ska lämna EU, så att det finns något konkret att ta ställning till och hantera”, skriver Danske Banks Maria Landeborn i en analys.

Hon tror dock inte att det finns någon poäng att skjuta på utträdesdatumet ett par månader.

”Britterna har redan haft ett par år på sig att försöka nå enighet kring hur Brexit ska genomföras. Vad säger att man lyckas om man får 100 dagar till på sig?”

Det näst bästa alternativet för börsen är enligt Landeborn att skjuta upp utträdet längre fram i tiden, precis som Theresa May alltså antas begära av EU.

”Då kan vi helt enkelt lägga det till handlingarna för tillfället och fokusera på annat. Till exempel att handelskriget förhoppningsvis sjunger på sista versen, och att Kinas stimulanser snart bör börja göra avtryck i ekonomisk statistik vilket inte bara gynnar tillväxtmarknaderna, utan även exportberoende europeiska företag”, skriver hon.

Det allra sämsta scenariot för börserna är det som ingen ännu tror på – en hård brexit.

”För tillfället ser den risken ut att vara mindre än på länge”, skriver Maria Landeborn.