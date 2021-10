Barclays: TINA regerar på börsen trots inflationsoro

Börsen De senaste månaderna har finansmarknaderna skakats av en tilltagande oro att den allt högre inflationen ska vara mer beständig än de flesta centralbankschefer spått, något som drivit upp obligationsräntor. Det saknas dock fortfarande investeringsalternativ till börsen, och enligt devisen "TINA" (there is no alternative) är det därför fortsatt läge att "köpa dippen" och vänta in nästa uppgång.