Barclays: Dags för bottenfiske – i Hongkong

Investerarna har flytt Hongkong efter att protesterna förvärrats under de senaste månaderna och fastighetssektorn har varit särskilt illa drabbad när affärer tvingats hålla stängt medan polis och demonstranter drabbat samman i gatumiljön. Turismen har rasat, vilket också drabbat flygbolag.

”Förhoppningsvis får vi en lösning så att vandaliseringen och våldsamheterna tar slut. Det mesta av det här tror jag är inprisat nu och det kan sägas vara dags för bottenfiske”, sade Matt Pecot.

Bland aktier som tagit särskilt mycket stryk i fastighetssektorn har New World Development och CK Asset rasat mer än 20 procent medan Henderson Land är ned knappt 15 procent sedan protesterna tog sin början i våras.

Hang Seng, som är huvudindexet i Hongkong, befinner sig för närvarande på sjumånaderslägsta 12 procent under en toppnotering i april och under morgonen publicerades BNP-siffror som var klart sämre än väntat och som rent tekniskt indikerade att staden nu gått in i recession.

Under tredje kvartalet minskade den ekonomiska aktiviteten med 3,2 procent mot föregående kvartal, jämfört med Bloombergs analytikersnitt som bara indikerat en försvagning om 0,6 procent.