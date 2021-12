Azelio rusar efter besked om validering

”Kunder kan använda valideringen som underlag för extern finansiering av projekt med Azelios teknologi. Tidigare verifiering av systemet har varit tillräckligt som underlag för de order som bolaget hittills tecknat. Den nu genomförda valideringen innebär att större projekt kan finansieras, i enlighet med bolagets tillväxtplan”, skriver Azelio.

Energilagringssystemet TES.POD laddas från förnybara källor så som solenergi och möjliggör att hållbar el och värme kan genereras från energilagret styrbart dygnet runt.

Azelios TES.POD har under perioden för valideringen laddats med 100 kilowatt under 6 timmar för att sedan producera el från lagrad energi via stirlingmotorn vid systemets nominella effekt enligt specifikation om 13 kilowatt under 13 timmar.

”Vid 13 timmars produktion visar sig energilagret fortsatt ha ett antal timmar återstående produktionskapacitet. Detta stärker ytterligare konkurrenskraften av energilagringssystemet, som möjliggör för intermittent förnybar energi från till exempel sol och vind att leverera i linje med efterfrågan och sluta dygnscykeln med förnybar energi”, uppger Azelio.

I tisdags steg Azelio-aktien 2,8 procent efter att bolaget uppgett att leveranser av energilagringssystemet TES.POD under december genomförs för installationer i Masdar City i Abu Dhabi och till Coligny i Sydafrika.

Efter onsdagens inledande kursuppgång värderas Azelios aktiekapital till 2,9 miljarder kronor.