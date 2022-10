Avkastning i form av ränta lockar allt fler sparare

– Vi är oerhört stolta och glada över att våra sparare har anförtrott oss med en hel miljard på sparplattformen! Jag skapade SaveLend utifrån mina egna erfarenheter av finanskrisen 2008-2009 med målsättningen att utgöra en trygg hamn, särskilt i oroliga tider med breda börsfall, och det är förstås mycket glädjande att allt fler ser SaveLend som ett bra alternativ för sitt sparande.



Krediter i börsoro och inflation

Med en inflation vi inte sett på årtionden och en börs som backat kraftigt under året är det viktigt att se till att man sprider sina risker. Vad är det då som talar för att krediter är ett bra alternativ? Enligt Ludwig Pettersson är anledningarna flera:



– Krediter står utanför börsens volatilitet och ger ränta oavsett hur börsens utveckling ser ut. Krediter följer dessutom med marknadsräntorna och minskar därför typiskt sett inte i värde även om inflationen går upp. Att vi inte haft en enda negativ månad sett till genomsnittlig avkastning sedan 2016, trots pandemi, invasionskrig och den senaste tidens mycket höga inflation, tycker jag bevisar att krediter är ett bra sätt att spara.



Att investera innebär dock alltid en risk och för just krediter handlar det om att återbetalningar kan försenas eller i värsta fall utebli.



– All form av kredithantering kräver givetvis att man är oerhört noga i sina kreditprövningar och även övervakar lånen över tid. Inte minst i tider som dessa. Historiskt har man sett att kreditförluster på konsumentkrediter ökat under tider av finanskris, men även i fall där kreditförlusterna så mycket som fördubblats har tillgångsslaget fortsatt att avkasta positivt.



SaveLend bäst i test

SaveLend utsågs till ”Bäst i test” när Placeringsguiden under tre års tid jämförde svenska sparplattformar (peer-to-peer). Två viktiga omständigheter är SaveLends ränterobot SmartInvest, som hjälper investeraren att placera i så många krediter som möjligt och skapa en god riskspridning, samt den breda basen av investeringsmöjligheter. Ju fler kredittyper du kan investera i, desto lägre blir risken, generellt sett. På SaveLend finns möjlighet att investera i allt från fastighets- och företagskrediter, till konsumentkrediter och inkassoportföljer.

– På SaveLend sprider du riskerna över ett stort antal olika krediter. Fallerar en kredit är förlusten på så vis begränsad. Vårt främsta uppdrag är att leverera avkastning till våra sparare och det är därför mycket glädjande att se att våra sparkunder fortsätter att utöka sitt sparande hos oss. Det är det bästa betyget vi kan få. Jag tror att ännu fler kommer få upp ögonen för att det finns möjligheter att få god avkastning på sitt sparkapital även i tider då börsen rasar, avslutar Ludwig Pettersson.



FAKTA:

SaveLend grundades 2014 och är en sparplattform som ger privatpersoner och företag möjlighet att spara i krediter och få avkastning i ränta.

Detta är en annons från SaveLend och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.