Avanza: Dubbelt så många aktieköp i maj än i april

Totalt gjorde privatspararna 153.700 affärer per dag i maj. Det är en minskning med 7 procent jämfört med månaden innan.

– Ökad konjunkturoro och uppskruvat handelskrig har fått börsen att tappa fart och Stockholmsbörsen inklusive utdelningar har backat omkring 6 procent på en månad. Privatspararnas syn verkar dock vara att börsen mest hämtar andan och aktieköpen i maj är mer än dubbelt så stora som i april, säger Johanna Kull, sparekonom Avanza, i ett pressmeddelande.

Köplistan är spretig, men toppas av byggunderleverantören Lindab.

– Lindab är en av årets absoluta börsvinnare, med en nära 60-procentig aktieutveckling. Aktien backade dock något i mitten av månaden, efter att största ägaren Creades sålde ut halva sitt innehav. Det var något privatspararna var snabba att reagera på och de såg kursdippen som en möjlighet att plocka in bolaget i portföljen, säger Johanna Kull.

I övrigt kännetecknas köplistan av bottenfiske i kursförlorare. Sju av de tio mest köpta aktierna har haft en negativ aktieutveckling i år, däribland industribolaget Trelleborg.

”Trelleborgaktien har haft ett kämpigt år på börsen. Den hängde inte alls med övriga cykliska aktier i börsuppgången under första kvartalet, och har fallit betydligt mer under senaste månadens börsoro. Aktien värderas nu lägre än genomsnittet i sektorn och flera analytiker menar att aktien nu är så pass nedtryckt att uppsidan borde vara väsentlig”, säger Johanna Kull.

Säljlistan toppas av kosmetikaföretaget Oriflame.

– Oriflame har under en längre tid haft operationella utmaningar och agerat sänke i aktiespararnas portföljer. Budet på 227 kr per aktie från grundarfamiljen af Jochnick, som vill köpa ut bolaget från börsen, fick dock aktien att stiga kraftigt. Det är däremot fortfarande ovisst om budet faktiskt går igenom och aktien handlas några procent under budkursen, noterar Johanna Kull.