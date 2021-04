Asiens bästa marknader i år

Från att ha varit de absolut sämsta marknaderna i Asien ifjol, har Taiwan och Singapore båda fått ordentliga lyft i år och ger nu den bästa avkastningen i regionen.

I Singapore har indexet Straits Times Index, STI, klättrat 12,2 procent hittills i år, och ligger därmed i topp bland asiatiska marknaderna. Ifjol slutade STI sämst i Asien efter ett tapp på 11,8 procent.

Halvledarbristen lyfter Taiwan

Trots det remarkabla lyftet i Singapore lyckades Taiwan klämma sig före i toppen, då Taiwan Stock Exchange Capitalization Weighted Stock Index, TAIEX, hittills ökat med 12,4 procent.

Att Taiwan blev den bästa marknaden under 2020 beror enligt CNBC på den enorma bristen på halvledare just nu. Bolaget Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, eller TSMC, är världens största halvledaregjuteri, och har blomstrat under den enorma efterfrågan som just nu råder på halvledaremarknaden.

Men det är jämnt i toppen och Taiwans ledning gällde i alla fall i tisdags när CNBC gjorde avstämningen.

Singapore har stark cyklisk börs

”Singapore-börsen har en mycket god position, framför allt för att börsen är mycket cyklisk här”, säger Joanne Goh, investeringsstrateg på Singaporianska banken DBS, till CNBC.

Att börsen är cyklisk innebär stiger och faller i samklang med fluktuationerna i ekonomin, vilket då enligt Goh har gynnat singaporianska börsen. Att sedan aktierna i Singapore är bland de lägst värderade i hela regionen har ökat intresset för dem, och Joanne Goh tror att marknaden här kommer att klara sig mycket bra i den allmänna återhämtningen efter pandemin.

”Många köper cykliskt i återhämtningen”

Marknaden i Taiwan å andra sidan utmärks av att andelen tillväxtaktier är hög, enligt en rapport från den franska investmentbanken Natixis som publicerades i inledningen av mars.

Tillväxtaktierna har en potential att växa kraftigt, och hör ofta hemma i tech-sektorn. Den typen av aktier ”favoriserades” ifjol när pandemin träffade de globala marknaderna, skriver CNBC, som också konstaterar att många investerare nu övergått till att köpa cykliska aktier under återhämtningen.