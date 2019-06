Arctic: IPC ett underskattat oljebolag med potential

På onsdagen inledde Arctic bevakning av IPC med en köprekommendation och riktkursen 80 kronor, att jämföra med dagens börskurs kring 40 kronor, något Nyhetsbyrån Direkt tidigare rapporterat.

”Bolaget erbjuder en mycket attraktiv framtida kassaflödesavkastning och en portfölj av betydande outvecklade möjligheter, som vi tror kommer att upptäckas av investerare och leda till en omvärdering av aktien”, skriver mäklarfirman i analysen.

Sedan bolaget börsnoterades för drygt två år sedan har oljeproduktionen, i huvudsak via förvärv, ökats med mer än en faktor fem och reserverna (P2) med mer än en faktor tio.

”Trots detta handlas aktien till nivåer nära introduktionskursen”, konstaterar Arctic.

IPC:s balansräkning och finansiella struktur beskrivs som ”idealisk” och bolagsledningen som av ”världsklass”, varför förutsättningarna är goda för både organisk och förvärvad tillväxt, hävdar Arctic.

Med ett pris för Brentoljan på 60 dollar per fat, något under dagens nivå, kan IPC generera ett kassaflöde motsvarande 80 procent av marknadsvärdet under 2019-2024. Skulle oljepriset i snitt vara 70 dollar per fat, där det låg för mindre än en månad sedan, beräknar Arctic det fria kassaflödet under perioden till 150 procent av bolagets marknadsvärde i dag.

IPC handlades vid 11-tiden på onsdagen till omkring 39:50 kronor på Stockholmsbörsen, en nedgång med 1,4 procent för dagen. Brentterminen var samtidigt ned 2,7 procent sedan gårdagens stängning.

Graf: IPC kursutveckling sedan börsintroduktion

Bildkälla: Infront