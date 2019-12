Är räntebärande värdepapper säkrare än aktier?

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar. Vill du läsa fler texter av Fisher Investments Norden eller veta mer om bolaget, klicka här.

Inbegriper din definition av säker låg kortsiktig volatilitet? I så fall kan du betrakta obligationer som ett säkert investeringsalternativ. Men om din definition av säker innefattar sannolikheten att din portfölj ska växa tillräckligt för att du ska kunna uppnå dina långsiktiga mål, så är obligationer förmodligen inte det bästa valet. Om du behöver ett visst mått av tillväxt för att kunna bibehålla din livsstil under pensionsåren, och du till stor del har investerat i obligationer under din yrkeskarriär, kommer du förmodligen inte att känna dig lika säker när du upptäcker att din portfölj inte kommer att räcka så länge som du hoppats samt att den inte är fri från volatilitet.

Obligationer drabbas också av volatilitet

Det råder ingen tvekan om att aktiemarknaden kan vara instabil. Volatilitet drabbar emellertid inte bara aktier. Obligationer kan också tappa värde på kort sikt. Obligationspriserna rör sig vanligtvis i motsatt riktning jämfört med räntorna. När räntorna faller så stiger obligationspriserna. Kupongbetalningarna förblir beständiga, men i takt med att räntorna går upp och ner fluktuerar obligationspriserna. Självklart är vissa obligationskategorier mer volatila än andra. Många statsobligationer inom EU ger i dag minusränta, så negativ avkastning är inte alls ovanligt.

Över kortare perioder är obligationer vanligtvis mindre volatila än aktier. Här lägger vi emfas på över kortare perioder. Över ett år, eller till och med fem år, är obligationer i genomsnitt mindre volatila än aktier. Eftersom du tar på dig mindre kortsiktig volatilitet kan du tyvärr även räkna med att avkastningen under en längre tidsperiod blir lägre. Om ditt mål är att undvika volatilitet, och du inte behöver någon långsiktig tillväxt, är obligationer förmodligen ett bra alternativ för dig.

Bevis 1 visar den genomsnittliga årliga avkastningen och standardavvikelsen (ett vanligt mått på volatilitet) över en femårsperiod för en portfölj med 100 procent aktier, 70 procent aktier/30 procent obligationer, 50 procent aktier/50 procent obligationer och 100 procent obligationer.

Bevis 1: Femårig tidshorisont

Standardavvikelsen representerar fluktuationsgraden för historisk avkastning. Riskbedömningen tillämpas på den femåriga avkastningen i diagrammet ovan.

Källa: Global Financial Data, Inc. (GFD), per 2018-12-31. Genomsnittlig avkastning över löpande femårsperioder baserad på GFD:s index World Return från 1926 till 2018. GFD:s index World Return i brittiska pund. Indexet World Return baseras på GFD:s beräkningar av total avkastning före 1970. Dessa uppskattningar har gjorts av GFD för att räkna ut värdet för World Index innan 1970 och utgör inte officiella värden. GFD använder särskild viktning för att räkna ut total avkastning för World Return-indexet till och med 1969, och officiella data från 1970 och senare. Avkastningen på statsobligationer baseras på GFD:s amerikanska index Global Total Return Government Bond (konverterad till GBP).

Att portföljen med 100 procent aktier hade den högsta avkastningen och att portföljen med 100 procent obligationer hade den lägsta avkastningen är föga förvånande. De olika tillgångsfördelningarna visar att ju mer obligationer du har i en portfölj, desto mindre volatilitet.

Det som förmodligen kommer att förvåna dig är vad som händer när vi ändrar tidshorisonten till ett 30-årigt perspektiv.

Bevis 2: 30-årig tidshorisont

Standardavvikelsen representerar fluktuationsgraden för historisk avkastning. Riskbedömningen tillämpas på den trettioåriga avkastningen i diagrammet ovan.

Källa: Global Financial Data, Inc. (GFD), per 2018-12-31. Genomsnittlig avkastning över löpande trettioårsperioder baserad på GFD:s index World Return från 1926 till 2018. GFD:s index World Return i brittiska pund. Indexet World Return baseras på GFD:s beräkningar av total avkastning före 1970. Dessa uppskattningar har gjorts av GFD för att räkna ut värdet för World Index innan 1970 och utgör inte officiella värden. GFD använder särskild viktning för att räkna ut total avkastning för World Return-indexet till och med 1969, och officiella data från 1970 och senare. Avkastningen på statsobligationer baseras på GFD:s amerikanska index Global Total Return Government Bond (konverterad till GBP).

Portföljen med 100 procent aktier har fortfarande den högsta avkastningen under 20-årsperioden, men den har även en liknande standardavvikelsen som andra portföljer under den tiden. Aktier har alltså inte bara jämförbar volatilitet under perioden i fråga utan även högst avkastning.

Om du äger aktier på dags-, månads- eller årsbasis kommer de förmodligen att drabbas av högre volatilitet, särskilt om man jämför med obligationer. Det kan vara minst sagt jobbigt att genomleva den här volatiliteten. Om du behöver högre avkastning på dina investeringar så kan man se kortsiktig volatilitet som ”priset man får betala för avkastningen”. Den historiskt höga avkastning som aktier erbjuder är helt enkelt förenat med vissa risker. Men över ett längre tidsperspektiv är alltså aktier mindre volatila jämfört med obligationer. Ett faktum som förmodligen förvånar många.

Glöm inte inflationen

Många investerare tänker inte på inflationens inverkan. Om inflationen stiger kraftigt under din investerings tidshorisont kan det få konsekvenser för din portfölj.

För det första, när inflationen stiger går även de långfristiga räntorna uppåt. Eftersom avkastningen på obligationer och långfristiga räntor rör sig i motsatt riktning kommer värdet på dina obligationer att falla.

För det andra, när dina obligationer ger kupongbetalningar (ränta) är pengarna värda mindre på grund av inflationen.

I de flesta industriländer siktar centralbankerna på en inflation mellan två och tre procent, vilket innebär att du förlorar pengar varje år om din avkastning är under tre procent. För att motverka inflationens inverkan kan du behöva överväga alternativ som ger större avkastning i din portfölj, som exempelvis aktier. Om du inte räknar in inflationens negativa inverkan kan det innebära att dina pengar tar slut snabbare än du räknat med. Så en portfölj med 100 procent obligationer är förmodligen inte så säker som du hade hoppats på.

Av: Fisher Investments Norden

