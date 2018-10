Analytikernas fokus inför torsdagens rapporter

Rapportdagen inleds klockan 0700 med Tele2. En halvtimme senare är det dags för Com Hem och Ericsson följt av Duni klockan 0745. Klockan 0800 rapporterar Byggmax, Fabege, Nederman och Proact följt av Avanza klockan 0815. Halv nio släpper Note och Vitec rapporter medan Proact, Getinge och OEM rapporterar senare på torsdagen (kl 12, 13 och 14).

När det gäller Tele2 så kan bolaget lönsamhetsmässigt ha gynnats av att flera negativa trender lättat under det tredje kvartalet, jämfört med tidigare. Deutsche Bank tror till och med att Tele2 kan komma att höja sitt prognosintervall för helåret – igen.

Det framgår av analyser inför Tele2:s rapport, som blir den sista innan affären där Com Hem absorberas av Tele2 i november.

”Vi räknar med liknande trender som under föregående kvartal, men tror att den svenska intäktstillväxttakten förbättras som en följd av att pressen från roaming (där de negativa effekterna av ändrade roamingregler tidigare tyngt, reds anm) nu har fallit bort”, skriver Deutsche Bank.

Morgan Stanley framhåller samtidigt att Tele2 också kan få se positiva effekter av en stabilisering av B2B-marknaden.

”De återstående verksamheterna är stabila, bortsett från den nederländska där Tele2 har flaggat för tuffare konkurrens i lågprissegmentet”, skriver Morgan Stanley.

Tele2:s vd Allison Kirkby sade i samband med halvårsrapporten att flera faktorer kunde påverka utvecklingen i Sverige positivt under andra halvåret.

”I Sverige kommer vi inte att ha motvinden från roaming och vi ser en fortsatt förbättring inom B2B. Dessa två saker, tillsammans med pågående effektiviseringar, kommer att gynna oss under andra halvåret”, sade hon i juli till Nyhetsbyrån Direkt.

Enligt Infront Estimates sammanställning av fem analytikerprognoser inför rapporten ligger snittestimatet på intäkter för Tele2-koncernen om 6,42 miljarder kronor (6,10) i tredje kvartalet med ett ebitda-resultat som ökar till 1,88 miljarder kronor (1,77).

Snittestimatet för helåret 2018 uppgår till intäkter på 25,9 miljarder kronor och ett ebitda-resultat på 7,1 miljarder kronor. Det utgör för övrigt den övre gränsen i Tele2:s eget prognosintervall för 2018 om ett ebitda-resultat på 6,8-7,1 miljarder kronor.

Pressad tillväxt för Com Hem

För Com Hems spås en fortsatt pressad tillväxt under det tredje kvartalet. Det framgår av analyser inför Com Hems rapport, som blir bolagets sista som självständigt bolag innan affären där Com Hem absorberas av Tele2.

”Intäktstillväxten kommer sannolikt att vara fortsatt trög på endast +1 procent i våra estimat. Vi tror att konsumentsegmentet kommer att vara fortsatt motståndskraftigt med en +4-procentig intäktstillväxt (+4 procent i andra kvartalet), men att Boxer kommer att tynga till följd av den senaste tidens prissänkningar”, skriver Morgan Stanley.

Andra kvartalets högre konkurrenstryck i marknaden, jämfört med under motsvarande kvartal i fjol, var inget som då oroade vd:n Anders Nilsson.

Han uppgav för Nyhetsbyrån Direkt i juli att situationen på kort sikt innebar en viss press på intäkterna, men Anders Nilsson beskrev det som ”gradskillnader” och såg ingen dramatisk förändring i marknadsbilden.

Morgan Stanley såväl som Credit Suisse spår en relativt stabil konkurrenssituation i marknaden det tredje kvartalet.

”Samtidigt som det verkar ha varit små förändringar i konkurrensen, underströk Com Hem redan i andra kvartalet att det varma vädret i Sverige hade lett till en lägre konsumentaktivitet”, skriver Credit Suisse.

För kvartalet ligger snittestimatet, enligt en sammanställning av sju analytikers estimat som Infront Estimates har gjort, på intäkter om 1.799 miljoner kronor tredje kvartalet (1.780).

Snittestimatet för det underliggande ebitda-resultatet ligger på 786 miljoner kronor (762), enligt Infront Estimates.

Fokus på synergier Tele2/Com Hem

Investerare blickar vänds nu mot det nya sammanslagna Tele2-bolaget, för vilket Com Hem-chefen Anders Nilsson blir vd. Tidigare har de årliga synergierna angetts till cirka 900 miljoner kronor, varav hälften på intäktssidan och hälften på kostnadssidan.

Tele2:s vd Allison Kirkby uppgav emellertid i halvårsrapporten att kostnadssynergierna väntades överträffa målet om 450 miljoner kronor (hälften av totala synergierna).

Positiva trender spås hålla i sig för Ericsson

De positiva trenderna som Ericsson har visat under första halvåret väntas hålla i sig under det andra halvåret. Ett frågetecken är samtidigt om bruttomarginalen kan ligga kvar på andra kvartalets nivå. Det framgår av kommentarer i flera analyser inför rapporten för det tredje kvartalet.

”Ericsson gör påtagliga framsteg vad gäller marginalförbättringar och intäkterna visar vissa tecken på stabilisering nu”, skriver Deutsche Bank i en analys.

Banken påminner dock om att Ericssons lönsamhet de senaste kvartalen gynnats av en fördelaktig mix med hög andel av försäljningen från USA. Dessutom har Ericsson haft låga intäkter från förlustbringande kontrakt inom Digital Services.

”Dessa faktorer kommer sannolikt att vara de omvända under andra halvåret med flertalet nya starter av kontrakt och en återhämtning i Kina i takt med att 5G-investeringarna börjar, vilket ger en intäktsuppsida men press på marginalerna”, skriver Deutsche Bank.

Credit Suisse tror i sin tur att Ericssons bruttomarginal kan uppgå till 36,6 procent för kvartalet, vilket är i linje med andra kvartalets marginal på 36,7 procent, och betydligt högre än under motsvarande kvartal i fjol då den låg på 28,5 procent.

”Samtidigt som vi noterar ett antal specifika negativa effekter på bruttomarginalen, jämfört med i det andra kvartalet tror vi att den fortsatta återhämtningen i USA och den pågående 4G-uppgraderingen borde kunna leda till att bruttomarginalen visar en sekventiell stabil utveckling under tredje kvartalet”, skriver Credit Suisse.

Investmentbankens förhandstips är att Ericsson kan överträffa marknadens snittförväntningar något det tredje kvartalet, som en följd av en pågående återhämtning i capex-nivåerna i USA tillsammans med positiva valutaeffekter.

Kepler Cheuvreux räknar med ”ett starkt tredje kvartal” från Ericsson. Försäljningen för jämförbara enheter väntas stiga 4 procent tredje kvartalet som en följd av en något bättre nätverksmarknad och positiva valutaeffekter.

”Vi bedömer att intäkterna fortsätter att förbättras i fjärde kvartalet med en tillväxt på 6 procent för jämförbara enheter och vi ser en tillväxt på 0,5 procent 2019 och 2,5 procent 2020 där utrullningen av 5G motverkar lägre intäkter från digitala tjänster”, skriver Kepler Cheuvreux.

Ericsson har självt uppgett att bolagets försäljning historiskt visar en säsongsvariationen på -2 procent mellan andra och tredje kvartalet. Mellan tredje och fjärde kvartalet är säsongsvariationen +23 procent.

Snittestimatet, enligt Infront Estimates sammanställning av 19 analytikers prognoser, ligger på en totalförsäljning om 49,8 miljarder kronor tredje kvartalet vilket är på samma nivå som under det andra kvartalet. Under det fjärde kvartalet väntas försäljningen sedan öka drygt 18 procent sekventiellt.

För tredje kvartalets bruttomarginal och rörelseresultat ligger snittestimatet på 36,2 procent (28,5) och på 2,4 miljarder kronor (-0,8), på justerad bas, enligt Infront Estimates.