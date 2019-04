Analytikernas fokus inför onsdagens rapporter

Rapporter onsdagen den 24 april: Tele2 (kl 7.00)

Enea (kl 7.20)

Volvo (kl 7.20)

Kindred (kl 7.30)

Resurs (kl 7.30)

Xvivo (kl 7.30)

Duni (kl 7.45)

Volati (kl 7.45)

Castellum (kl 8.00)

Husqvarna (ca kl 8.00)

Micro Systemation (kl 8.00)

Munters (kl 8.00)

Semcon (kl 8.00)

Sintercast (kl 8.00)

Investor (kl 8.15)

Prevas (kl 8.30)

Micro Systemation (rapportpresentation) (kl 9.00)

Alfa Laval (kl 12.45)

OEM (kl 14.00)

Biotage (kl 15.00)

Christian Berner (kl 15.00)

IAR Systems (kl 15.00)

VBG (kl 15.00)

Immunovia,

Lundin Mining (efter Torontobörsens stängning)

Rottneros

Stabilt Sverige spås för Tele2

Morgonen inleds med Tele2 klockan 0700 vars första kvartal väntas ha förflutit relativt stabilt för Tele2, vari Com Hem ingår sedan fusionen den 5 november 2018, utan större förändringar i utvecklingen på den svenska mobilmarknaden.

”Sverige Mobil ser stabilt ut för Tele2. Vi räknar med en stadig tillväxt i de mobila tjänsteintäkterna till slutkund för Tele2 på +1 procent under första kvartalet (+1% fjärde kvartalet)”, skriver Morgan Stanley i en analys.

Credit Suisse tror också på en tillväxt för mobilintäkterna medan investmentbanken däremot räknar med att de totala tjänsteintäkterna till slutkund backar.

De positiva effekterna från prishöjningarna för fasta tjänster hjälper inte förrän under andra kvartalet 2019, påpekar Credit Suisse i en analys.

I februari lanserade Com Hem sin mobiltelefonitjänst och de årliga prishöjningarna på Com Hem-basen genomfördes under februari och mars. Tele2-chefen Anders Nilsson flaggade i samband med bokslutsrapporten för att dessa prishöjningar skulle bli lägre i år än i fjol.

I samband med bokslutet höjde Tele2 prognosen för Com Hem-synergierna till 1.350 miljoner kronor per år (900).

Tele2:s prognos för 2019 är i stort sett oförändrade tjänsteintäkter från slutkund, jämfört med 2018, och att det justerade ebitda-resultatet visar en medelhög ensiffrig tillväxt.

”Vi tror att guidningen om oförändrad intäktstillväxt kan vara något konservativ, med valfrihet inom B2B och gradvis ökad korsförsäljning av bredband och mobiltjänster genom sitt fasta-mobila konvergerade erbjudande”, skriver Morgan Stanley.

Enligt Infront Datas sammanställning av tre analytikerprognoser ligger snittestimatet på intäkter för Tele2-koncernen om 7,3 miljarder kronor (7,2) första kvartalet med ett justerat ebitda-resultat på 2,3 miljarder kronor (2,1).

För helåret 2019 ligger snittestimatet på intäkter om 30,2 miljarder kronor (29,8) och ett justerat ebitda-resultat på 9,4 miljarder (9,0).

Starkt kvartal i korten för Volvo

Fordonskoncernen Volvo väntas klockan 0720 lägga fram en rapport för det första kvartalet med ett starkt resultat främst drivet av lastbilsdivisionen. På utsiktsfronten har marknaden redan diskonterat en avmattning, men frågan är hur stort tappet i orderingången blir, menar analytiker enligt en rad kommentarer inför rapporten.

”Rörelseresultatet väntas förbättras med 25 procent till 10,5 miljarder kronor och i tillägg kommer realisationsvinsten på 1,5 miljarder kronor från avyttringen av Wireless car. Uppsvinget beror primärt på en stark förbättring för lastbilsdivisionen. Produktionen verkar löpa på bra och priserna har ökat”, sammanfattar Kepler Cheuvreux.

För det första kvartalet pekar genomsnittet av elva analytikerestimat, som Infront Data sammanställt, på ett justerat rörelseresultat för Volvokoncernen på 10,2 miljarder kronor (8,3) med en rörelsemarginal på 10,3 procent (9,3).

Snittestimatet för Volvo Lastbilars rörelsemarginal uppgår till 10,3 procent (8,8) för kvartalet.

Flera analytiker tar dock upp att orderingången på lastbilar väntas ha gått ned betydligt, jämfört med fjolårets starka jämförelsemånad. Nedgången är påtaglig i Nordamerika, vilket redan är relativt känt då den senaste tidens orderstatistik för marknaden från ACT varit svag.

”Ordernedgången för tunga lastbilar bör vara väl diskonterat och vi förväntar oss en nedgång på 25 procent jämfört med föregående år”, skriver Nordea.

Snittestimatet enligt Infront Datas sammanställning indikerar att Volvos orderingång på lastbilar minskar drygt 20 procent till 57.227 fordon under första kvartalet.

Pareto framhåller emellertid att ett något lugnare orderklimat inte nödvändigtvis behöver vara odelat negativt.

”Vi är därför egentligen inte oroliga för en avtagande trend i orderingången för Nordamerika eftersom en tillbakagång till en lägre volymsituation för Lastbilar i Nordamerika potentiellt kan gynna marginalen för bolaget”, skriver Pareto.

Nordea noterar att efterfrågan på anläggningsmaskiner, Construction Equipment, i Kina har varit bättre än väntat, och efterfrågan i Europa verkar vara stabil.

”Vi förväntar oss att Volvo upprepar sina utsikter för 2019 med undantag för Kina där vi förväntar oss att bolaget kommunicerar förbättrade marknadsutsikter”, skriver Nordea.

Sverige men även annat i fokus för Kindred

Kindred kan vara en relativ vinnare bland de pressade operatörerna i Bettingsektorn. Det framgår av analyser Nyhetsbyrån Direkt tagit del av inför den stundande rapporten för det första kvartalet.

När de svenska bettingoperatörerna visar korten för det första kvartalet kommer läget på den omreglerade svenska marknaden att stå i fokus.

Enligt en färsk analys från Pareto, som har sammanställt uppgifter från Skatteverket för mars, ser nu spelöverskottet från den svenska marknaden för operatörerna ut att minska ännu mer än vad som tidigare uppskattats i det första kvartalet.

För Kindreds del ser intäkterna ut att minska med 16 procent i Sverige enligt Paretos uppskattningar jämfört med motsvarande kvartal föregående år och 23 procent jämfört med det fjärde kvartalet 2018.

”Den svenska effekten ska dock inte överskattas då vi uppskattar att marknaden endast stod för 12 procent av intäkterna under 2018”, skriver Pareto i en tidigare analys av bolaget.

Därmed sällar sig Pareto vill skaran av analyshus, där även Nordea och DNB ingår, som menar att Kindred kan klara sig bättre än sina sektorkollegor i en marknad som inte saknar potentiella hot mot intjäningen.

Förutom den krympande svenska marknaden, har även holländska hot om utfrysning av operatörer som riktat sig illegalt till spelare i landet inför den stundande omregleringen, och en brittisk spelmarknad som förra året sjönk ihop under tilltagande regulatorisk tyngd, bidragit till att pressa bettingaktiernas kurser.

Men bland dessa aktier har Kindred gått mot strömmen och stigit 11 procent hittills i år. Sedan kurstoppen i februari 2018 är dock aktien ner dryga 30 procent.

Kepler Cheuvreux räknar förvisso med ett tufft första kvartal för Kindred, men menar att det starka kundintaget under det fjärde kvartalet förra året gradvis kommer att lyfta intäkterna under kvarvarande del av 2019.

Genomsnittet av åtta analytikers estimat väntar sig en ökning av omsättning till 234 miljoner pund jämfört med 208 miljoner pund i motsvarande kvartal förra året, enligt Bloomberg News.

Ebitda-resultatet väntas dock minska till 40,5 miljoner pund från 47,5 miljoner pund i det första kvartalet 2018.

Ökad vinst spås för Alfa Laval

Alfa Laval väntas presentera ett justerat ebita-resultat på 1.680 miljoner kronor för räkenskapsårets första kvartal enligt en sammanställning av tio analytikers prognoser som Infront Data gjort. Det kan jämföras med 1.497 miljoner kronor motsvarande kvartal föregående år.

Av de analytiker som deltagit i Infront Datas sammanställning har fem stycken rekommendationen köp eller öka för aktien, medan fyra har behåll eller avvakta och en sälj eller minska.

Rapporten väntas den 24 april klockan 12.45.