Analytikerna splittrade om H&M

Läs mera: Flera höjda riktkurser efter torsdagens rusning

”Det tredje kvartalet erbjuder det första riktiga beviset för att H&M:s pågående arbete med att möta det stora skiftet i branschen nu genererar de första tecknen på en försäljningsåterhämtning. Utvecklingen drivs av en accelererande e-handel och ett bättre utbud som bidragit till att minska tappet i de fysiska butikerna”, skriver HSBC som höjt rekommendationen för H&M till behåll från tidigare minska.

HSBC ser det som centralt att H&M levererade en underliggande intäktsförbättring på de marknader som inte påverkades av bolagets logistikproblem. Detta, i kombination med bättre utsikter för prisnedsättningarna i det fjärde kvartalet, alltså reor som tydligt påverkat bolaget de senaste tre åren, talar för ett slut på den långa trenden med negativ vinstutveckling, resonerar HSBC.

Carnegie, som sedan tidigare har en säljrekommendation, har sänkt sina vinstestimat med ytterligare 1-4 procent.

”Men vi har höjt vår riktkurs till 120 kr (100) för att spegla den något ökade sannolikheten för en vändning”, skriver investmentbanken.

Enligt Carnegie visar H&M ”blygsamma tecken” på förbättrad försäljning efter tre år med snabb försämring. Carnegie befarar dock att den förbättrade försäljningen beror på mycket lätta jämförelsetal och betydande investeringar i kunderbjudandet. Enligt Carnegie är det därför osäkert om H&M kan visa en uthållig vinståterhämtning.

Kepler Cheuvreux har höjt riktkursen för H&M till 175 kr (155) men sänkt rekommendationen till behåll (köp).

”Vi såg positiva trender i flera marknader redan under det andra kvartalet, vilket indikerade att gruppen kanske var på rätt spår. Dessa tecken stärktes ytterligare under det tredje kvartalet /…/ Dock, efter en aktieprisuppgång på 30 procent under de senaste nio handelsdagarna, tror vi att det är dags för en paus, och sänker rekommendationen”, skriver Kepler Cheuvreux.

H&M-aktien handlas kring 164 kr på fredagen, i nivå med torsdagens stängning.