Analytiker: USA närmar sig recession

Frackingindustrin hotas av snar kollaps om oljepriset inte handlas upp över 40 dollar per fat inom kort och de amerikanska marknaderna signalerar att grundläggande faktorer för en recession bara är veckor bort, menar analytikerna.

Den nydanade amerikanska frackingindustrin, som utvinner olja horisontellt i jordlager genom en teknik kallad hydralisk spräckning, är dyr och kraftigt skuldsatt. Fredagens käbbel vid mötet i Opec+ kan bli spiken i kistan för industrin, menar Stephen Schork på Energy Market Intelligence i en intervju med CNBC.

”Förfallet för en signifikant andel av den amerikanska frackinindustrin det kommande året kommer påskyndas ännu mer nu”, sade han till CNBC.

Prognosen vinner också stöd hos Strategas analytiker Thomas Tzitzouris.

”I grova drag kan man säga att under 40 dollar per fat kan de flesta av fracking-aktörerna inte överleva. Det här kan ha varit droppen som fått bägaren att rinna över för USA:s kreditmarknader”, sade han.

Saudiarabiens och Rysslands tvist rörande utbudssänkningar renderade under helgen i att ett priskrig bröt ut. Priserna föll fritt på måndagen, till nivåer långt under den nämnda brytpunkten 40 dollar, som gör det omöjligt att försvara utvinning via fracking, enligt Stephen Schork.

USA:s energimyndighet, DOE, har kalkylerat en ännu högre brytpunkt för vad man kallar ”hållbar utvinning”, över 50 dollar per fat. Vad som hotar är en konkursvåg som tvingar banker till nedskrivningar och mindre utrymme att ge kredit åt andra bolag – en effekt som även kan innebära svårigheter för investeringar i andra kapitalbehövande sektorer.

Den första dominobrickan kommer träffa den amerikanska obligationsmarknaden, menar Stephen Schork. Dit har många investerare tagit sin tillflykt under de senaste veckornas marknadsturbulens och populariteten har drivit ned avkastningen till nära noll. Om marknadsräntorna fortsätter ned ytterligare hotar en ofrånkomlig och snar recession, sade han till nyhetskanalen.

”Kreditmarknaderna signalerar att vi är på väg att nå vägs ände. En lågkonjunktur är mer eller mindre ofrånkomlig. Det går egentligen att utläsa av samtliga marknader – statsobligationer, aktier, krediter – att USA är väldigt nära att gå i recession inom fyra till åtta veckor”, sade Stephen Schork.

Det finns olika begreppsdefinitioner vad gäller teknisk recession. En av de oftast använda är att en sådan infaller först när BNP-tillväxten varit negativ två kvartal i rad.