Analytiker: Inflationstoppen är passerad

”Vi hade ett ovanligt prisfall under pandemins inledning i april i fjol som gör att inflationen nu går upp på grund av baseffekter. Dessutom har energipriserna stigit, vilket håller upp inflationen. Snart kommer dock att inflationen att sjunka igen”, säger Handelsbankens seniorekonom Johan Löf till Nyhetsbyrån Direkt.

KPIF-inflationen steg till 2,5 procent i april från 1,9 procent i mars, när de nedpressade nivåerna i april 2020 nu blev jämförelsen. Utfallet var något över såväl Infronts analytikerenkät på 2,4 procent och Riksbankens prognos på 2,3 procent. Det var första gången sedan i maj 2019 som inflationen var över Riksbankens 2-procentsmål.

Den underliggande inflationen, KPIF exklusive energi steg till 1,7 procent från föregående 1,4 procent. Detta var över Infronts 1,6 procent och Riksbankens 1,5 procent.

Swedbanks analytiker Cathrine Danin och Carl Nilsson noterar att Riksbankens uppnådde inflationsmålet i april, men att det nog blir en högst kortvarig måluppfyllnad.

”Uppgången i april är till stor del övergående och vi förväntar oss att inflationstakten kommer att falla de närmaste månaderna eftersom baseffekter ökar trycket nedåt och internationella flygresor väger mindre. Under sommaren ser vi att inflationen bottnar ur och vi räknar med en KPIF-inflation under 1 procent”, skriver de i ett marknadsbrev där de tillägger att de senare under hösten och under 2022 ser de ett gradvis ökat pristryck.

Handelsbankens Johan Löf påpekar även han att baseffekter snart kommer att tynga inflationen i stället, när prislyft under återhämtningen senare under 2020 kommer in i jämförelsetalen. Först mot slutet av 2021 kan man tänka sig att inflationen är mer ren från pandemieffekter.

”Bortåt årsskiftet kan man tänka sig att vi är på mer stabil mark och kan se vad berg-och-dalbanan 2020-2021 inneburit. Vi räknar med att KPIF-inflationen då kommer att ligga väsentligt under Riksbankens mål, runt 1 procent”, säger han.

Ser man igenom de kraftiga svängningarna 2020-2021 tänker sig Handelsbanken att inflationen trendar ned från cirka 1,5 procent 2019 till runt 1 procent i slutet av 2021, i linje med en försvagad konjunktur.

”Även om vi har en stark återhämtning är vi i en lågkonjunktur, där det kommer att ta tid för arbetsmarknaden att komma tillbaka. Det kommer sedan att ta några år innan inflationen varaktigt är tillbaka vid målet”, säger Johan Löf.

Han tillägger att även i den underliggande inflationen, KPIF exklusive energi, finns stora pandemieffekter. Bland annat att klädpriserna under 2020 visade den största nedgången på 20 år vilket nu i år vänts till den kraftigaste uppgången på 20 år.