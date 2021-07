Analytiker: Duvaktigt besked från Riksbanken

Läs också: Riksbanken ser nollränta hela prognosperioden

Riksbanken lät som väntat reporäntan ligga kvar på noll procent. De lät även räntebanan ligga kvar på nollan under hela prognosperioden, nu till och med tredje kvartalet 2024. Före beskedet fanns vissa förväntningar om att slutpunkten på räntebanan skulle landa över noll och marknaden prisade in två räntehöjningar inom prognoshorisonten.

”Noll är det nya normala”, skriver Nordeas chefanalytiker Torbjörn Isaksson, i en kommentar.

Han konstaterar att Riksbanken inte ser någon räntehöjning under prognoshorisonten, vilket understryker att någon åtstramning fortsatt är mycket avlägsen.

Isaksson noterar vidare att Riksbanken som väntat reviderade upp sin inflationsprognos på kort sikt och även sin BNP-prognos.

”Sammantaget var dagens budskap från Riksbanken något duvaktigt. Riksbanken ser reporäntan oförändrad på 0,00 procent, trots att resursutnyttjandet är högre än normalt under de kommande åren. Dessutom, tre år är en lång tid och det finns en uppenbar risk att konjunkturcykeln har saktat in igen under prognoshorisonten, vilket banken naturligtvis är medveten om”, skriver Torbjörn Isaksson, som tillägger att Nordea håller fast vid sin prognos om oförändrad reporänta under överskådlig tid.

Swedbanks seniorekonom Knut Hallberg skriver i sin kommentar att det penningpolitiska beslutet sammantaget var i linje med deras förväntningar.

”Tiden för en höjning av räntebanan närmar sig. Även om vi inte är där än kommer det att vara ett diskussionsämne vid de kommande penningpolitiska mötena under hösten (september och november)”, skriver han.

Hallberg noterar att osäkerheten kring pandemin och styrkan i återhämtningen fortsatt är hög, men bortsett från dessa orosfaktorer så går saker Riksbankens väg, enligt ekonomen som pekar på att kärninflationen är i linje med centralbankens prognoser, inflationsförväntningarna är stabila och den makroekonomiska utvecklingen har varit bättre än väntat.

Alexandra Stråberg, chefekonom på Länsförsäkringar, konstaterar i sin kommentar att ”Riksbanken gasar på som vanligt” – de är fortsatt oroliga för inflationen, men på grund av bättre konjunktur låter de stimulanserna vara kvar.

”Riksbanken tar högre inflation med en klackspark, problemet är och förblir svaga inflationsutsikter under kommande år”, skriver hon, och tillägger att det faktum att reporäntebanan inte höjs trots en rejält uppreviderad syn på konjunkturen visar tydligt hur bekymrad Riksbanken är över låg inflation.

”Nästa prövning för Riksbanken blir att genomföra nedtrappningen av stödköpen i höst, om det kan ske under ordnade former blir det vänteläge som gäller under överskådlig tid”, enligt chefekonomen.

ING Economics tycker att Riksbanken är ”tillbaka på autopilot” och pekar på att fallande covid-19-fall har ”tillåtit en antydan av optimism att krypa in i” Riksbanken senaste uttalande,

”Men med inflationsutsikter som fortfarande ser rätt dämpade ut är det centrala budskapet att räntorna sannolikt kommer att ligga stilla i flera år”, skriver de och tillägger att Riksbanken kommer att vara bland de sista när det kommer till centralbankshöjningar.