Amazon ger sig in i AI-kampen

Olikt de andra bolagen som gett sig in i kampen om att profitera på de senaste framstegen inom AI, såsom Google och Microsoft, riktar dock Amazon in sig på bolagskunder via molnbolaget Amazon Web Services (AWS).

I tillägg till att erbjuda kunderna AI-verktyg via molntjänster ska Amazon också expandera tillgången till skräddarsydda chip som ska driva de mjukvaror som används av AI-program mer kostnadseffektivt och effektivt än konkurrenterna.

”Hela området är väldigt, väldigt nytt. Vi befinner oss på ruta ett inom generativ AI. Nu kommer det ske massvis av innovation hos väldigt många bolag”, förklarade AWS-vd:n Adam Selipsky satsningen för Wall Street Journal.

AWS är den största leverantören av molntjänster i världen och analytiker har pekat på AI som den nästa stora försäljningspoängen för en på senare tid kallnande marknad.

Skillnaden mot de chatrobotar, för Microsofts del ChatGPT via ägarskap i forskningsbolaget OpenAI och för Googles räkning via projektet Bard, ska alltså Amazon slå in på en annan väg. AWS-satsningen ska inte innebära någon större investering i något externt AI-bolag. I stället ska AWS agera neutral plattform åt företag som vill inkorporera generativa AI-funktioner. Amazon marknadsför nu AWS som ”molntjänsternas motsvarighet till det neutrala landet Schweiz”.

”Vi misstänker att kunderna kommer behöva flera olika generativa AI-modeller för olika syften, och att det är osannolikt att en enda modell kommer kunna vara tillräcklig för att betjäna alla kunder, eller ens en enda enskild kund”, sade Adam Selipsky.