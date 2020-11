”Allt starkare marknad för nyproduktion”

”Nyproduktionsmarknaden går bra, baserat på vår starka försäljning under sensommar och höst. Precis som på successionsmarknaden är det hög efterfrågan”, säger Lars Björkstrand, vd vid Svensk Nyproduktion.

Svensk Nyproduktion sammanställer säljstartad nyproduktion och Lars Björkstrand noterar att det säljstartats drygt 1.000 bostäder i Stockholm nu i november.

”Det är flest en novembermånad så långt tillbaka jag kan se. Antalet säljstartade bostäder hittills i år överstiger både 2019 och 2018 i Stockholm – med en månad kvar av året”, säger han och tillägger att samma tendenser syns även i Uppsala och Skåne.

Ytterligare ett tecken är att nyproduktionspriserna är på väg upp i Stockholm, enligt Svensk Nyproduktions nyproduktionsindex, som stigit från en rekordlåg nivå under 48.000 kr per kvadratmeter i april till dryga 53.000 kr per kvadratmeter nu.

Även Klas Pettersson, vd för Erik Olsson Nyproduktion, talar om en stark marknad för nya bostäder. Han pekar på en snabbare säljtakt i nya projekt, liksom att fler nu återigen köper på ritning.

– Idag säljer vi även i projekt med tillträde om tre år, vilket var kallt för bara ett år sedan. Det är en effekt av att utbudet av nästan färdigställd nyproduktion betats av i kombination med ökad framtidstro hos hushållen, säger han.

Klas Pettersson påpekar också att det finns en stark koppling mellan hushållens tro om framtida bostadspriser och intresset för att köpa på ritning, och noterar att tron på stigande bostadspriser ökat kraftigt på senare tid, både i Erik Olssons eget bostadsindex och andra mätningar.

Bild: Förväntningar bostadspriser, nettotal

Vad gäller orsaken till den starkare utvecklingen för nyproduktion säger Klas Pettersson att den kanske enskilt viktigaste faktorn är de stigande priserna på successionsmarknaden, där bostadspriserna enligt Valueguards HOX-index steg 10,4 procent i årstakt i oktober, den första tvåsiffriga uppgången sedan våren 2016.

”Är priset i ett nyproduktionsprojekt satt i våras, när man inte såg den starka marknaden vi upplever nu framför sig, upplevs priset för den nyproduktionen som attraktivt. Fast pris blir en stark USP i en stigande marknad”, säger han.

Även Lars Björkstrand vid Svensk Nyproduktion ser prisuppgången på andrahandsmarknaden som en viktig faktor bakom det ökade intresset för nyproduktion.

”Det underlättar beslutet att köpa nytt trots att det oftast innebär ett tillträde längre fram i tiden”, säger han.

Han pekar också på ett tidigare uppdämt köpbehov från i våras, att pandemin ökat fokus på hemmet med hemarbete och inställda semesterresor samt att det verkar som om finansieringen går lättare nu.

”Kanske ett uttryck för att de senaste årens regleringar nu är accepterade och att vissa banker åter vill öka sina marknadsandelar”, säger Lars Björkstrand.

Klas Pettersson vid Erik Olsson Nyproduktion tillägger att det tidigare överutbud som uppstod 2017 nu har betats av och att betydligt färre bostadsprojekt byggstartats de senaste åren.

”Det har skapat en marknadssituation där efterfrågan är större än tillgången på många lokala marknader”, säger han.

Han påpekar dessutom att man bygger mer yteffektivt nu än tidigare, vilket talar till nyproduktionens favör.

”Man har förstått att de flesta konsumenter har behov av en viss funktion, och yta har blivit en lyx som färre har råd att kosta på sig sedan amorteringskraven infördes. Om vi har treor inom nyproduktionen som är 65 kvadratmeter blir priset oftast lägre jämfört mot att köpa en trea i det befintliga beståndet som kanske är 75-80 kvadratmeter”, säger han.

Han tillägger att man inte riktigt kan se några generellt ändrade trender till följd av pandemin, vilket det talats om för bostadsmarknaden i stort.

”Vi har kunder som prioriterar om nu och köper en större bostadsrätt eller ett radhus i ett mindre centralt läge i stället, men det är inte så att alla helt plötsligt vill bo i hus eller utanför stan. För lägenheter fortsätter marknaden att efterfråga centrala och kommunikationsnära lägen”, säger han och förutspår att yteffektivitet fortsatt kommer att vara viktigt på många marknader, framför allt i storstadsområden.