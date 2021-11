Allt fler elnätsbolag inför effekttariffer

En av höstens återkommande nyheter är elbristen i landet. Elnäten är inte dimensionerade för att leverera den el som behövs i alla delar av Sverige.

– Elnäten är byggda för att kunna hantera en viss mängd just nu och därför finns det en gräns. Jämför med motorvägar, som fungerar bra om hundratusen bilar passerar i en jämn ström under ett dygn. Vill alla däremot köra samma sträcka under en enda timme stannar trafiken, säger Johan Carlsson, jurist på Energimarknadsinspektionen.

Jämnar ut belastningen

En lösning för elbolagen är att få kunderna att utnyttja elnäten på ett effektivare sätt, bland annat genom att jämna ut belastningen. Det är där effekttarifferna kommer in. På elräkningen kan det numera dyka upp en kostnad under rubriken ”effekttariffer”. I alla fall om ditt elnätsbolag infört effekttariffer.

– Hittills är det mest de mindre elnätsbolagen som infört effekttariffer. Men nu har det blivit en aktuell fråga när ett så stort bolag som Göteborg Energi Nät nyligen började tillämpa dem, säger Johan Carlsson.

Långsam laddning billigare

När du laddar din elbil och gör det snabbt, då krävs hög effekt. Laddar du den långsamt, till exempel på natten, blir ditt effektuttag lägre. I båda dessa fall blir dock energiförbrukningen densamma.

Men effekttariffer gör alltså att det pris du betalar inte bara kommer att påverkas av hur mycket el du använder. Dessutom kommer du att få betala extra om du använder mycket el vid ett och samma tillfälle. Den vanligaste prissättningsmodellen innebär att den timme under månaden du använder mest el kommer att ligga till grund för effektavgiften. Två hushåll med exakt samma förbrukning kan alltså få betala olika mycket.

Låt oss anta att två hushåll använt 2000 kilowattimmar, kWh, el under en månad. Hushåll nummer ett använde som mest 8 kWh under en och samma timme. Hushåll nummer två var däremot bättre på att sprida ut användningen och tog som mest ut 4 kWh under en timme. Effektavgiften blir därmed dubbelt så hög för hushåll nummer ett jämfört med den som hushåll nummer två betalar.

Baseras på nätets maxbelastning

Energimarknadsinpektionen, Ei, anser dock att prissättningen där effektavgiften baseras på kundens högsta timvärde är något orättvis. Ett bättre alternativ vore att utforma tariffen baserat på nätets maxbelastning. Detta eftersom de kunder som använder mycket el när nätet inte är hårt belastat inte bidrar till att skapa toppar i elnätet, uppger Johan Carlsson.

Energimarknadsinspektionen arbetar därför med nya regler på det här området så att nätföretagen ska kunna arbeta med ”prissignaler”.

– Men vår ambition är inte att detaljstyra eftersom olika nät har olika förutsättningar, säger Johan Carlsson.

”Stark prissignal behövs inte alltid”

Om nätbolagets elnät inte ligger nära kapacitetstaket i nätet behövs heller ingen stark prissignal, enligt Johan Carlsson. Enligt lagen måste ett elnätsbolag dessutom ha samma tariff i samtliga sina elområden, det vill säga där bolaget har verksamhet.

– En kund hos Ellevio kan därför ha samma tariff i Stockholmsområdet som en annan kund i Värmland där Ellevio också har elnät, säger Johan Carlsson.