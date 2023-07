Rejält nedåt i Hongkong

Det är en blandad utveckling på de asiatiska börserna under morgonen. I Japan noteras lägre inköpschefsindex för industrin samt tjänsteindustrin.

Börsen i Hongkong faller tydligt.



Japanska storbolagsindexet Nikkei 225 steg med 1,23 procent till 32 700,94. Under dagen rörde sig indexet inom intervallet 0,77 procent som lägst och 1,52 procent som högst.



Det bredare japanska Topix-indexet ökade med 0,84 procent till 2 281,18. Under dagen rörde sig indexet inom intervallet 0,48 procent som lägst och 1,05 procent som högst.

Du missar innehåll i denna artikel på grund av dina cookie-val. Kontrollera dina inställningar och dubbelkolla om Datawrapper är blockerad under “Visa våra partners”. Ändra cookie-val