Kinesiska storbanker sänker inlåningsräntorna

Bankerna i fråga är ICBC, China Construction Bank, Bank of China, Postal Savings Bank of China, Agricultural Bank och Bank of Communications. De sex bankerna, med kinesiska staten som majoritetsägare, har sänkt räntorna för insättningar på tre respektive fem år med 15 punkter till omkring 2,45-2,50 procent.

Den ekonomiska återhämtningen i Kina har bland annat hämmats av en trög fastighetsmarknad samt av svag industriproduktion och konsumtion. Enligt Reuters är det statens förhoppningar att de lägre inlåningsräntorna ska gynna bankernas marginaler och ge lägre utlåningskostnader.