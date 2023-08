Jyske höjer Essity till köp

Jyske Bank förväntar sig bland annat en gradvis förbättring av dotterbolaget Vindas intjäningsförmåga, i linje med att råvarukostnaderna minskar, och Vinda börjar producera till lägre kostnader.

"Det bör hjälpa till att stödja marginalen under de kommande 2-3 kvartalen, vilket marknaden inte har prisat in fullt", resonerar banken.

Jyske Bank ser vidare fortsatta kostnadsminskningar på råvarusidan och pekar på den eftersläpande effekten för Essity.

"Det tar vanligtvis cirka tre månader från det att Essity köper in råvarorna, tills det når resultaträkningen. Det finns därför mer att hämta på den fronten", skriver banken som tror att effekten av de lägre råvarupriserna kommer slå in fullt under det tredje kvartalet för Essity.

Essity backade 8,6 procent efter bolagets rapport den 20 juli som kom in under analytikernas förhandstips, men hade handlats nedåt redan före rapportmissen.

"Vi höjer vår rekommendation till köp efter det senaste prisfallet, där aktien har fallit med 17 procent sedan början av maj, vilket inte är i nivå med estimatförändringarna som har justerats ned med cirka 5 procent", skriver banken.

Under måndagen handlades aktien upp 0,9 procent till cirka 257 kronor per aktie.

Under måndagsmorgonen steg Vinda-aktien tydligt i Hongkong efter att Bloomberg rapporterat om en möjligt budstrid om bolaget, något som Nyhetsbyrån Direkt rapporterat under måndagen.