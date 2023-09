Trendbrott i USA – inflationen väntas stiga på nytt

Inflationsrapporten presenteras klockan 14.30 på onsdagen, svensk tid. Analytikerna räknar med att den allmänna inflationen, KPI, ökar till 3,6 procent på årsbasis från 3,2 procent i juli.

"Oljeprisuppgången har ett direkt och tydligt genomslag på konsumentpriserna", skriver Nordea i en analys på torsdagen.

I början av augusti uppgick priset på Nordsjöolja, brent, till runt 85 dollar per fat, vilket kan jämföras med drygt 92 dollar på tisdagsmorgonen, motsvarande en uppgång på nära 8 procent. Texasoljan WTI har stigit med över 8 procent under samma period till strax över 89 dollar per fat.

"Något högre bensinpriser och avklingande baseffekter från energi och livsmedel förklarar den högre totalinflationen", skriver SEB i ett morgonbrev på tisdagen.

En ökad inflationstakt i augusti skulle markera ett trendbrott då månadssiffran sjunkit kontinuerligt sedan juni förra året, påpekar banken vidare i analysen.

Samtidigt väntas kärninflationen, som rensar bort prisökningar på energi och livsmedel, falla till 4,3 procent på årsbasis. I juli låg inflationstakten på 4,7 procent.

"Det ska mycket till att utfallet ändrar Fed:s planer att lämna styrräntan oförändrad nästa vecka. Däremot har siffrorna bäring på hur Fed tänker sig penningpolitiken därefter", skriver Nordea och syftar på USA:s centralbank Federal Reserve.

