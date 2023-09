SHB: Svårt att få till en mjuklandning i ekonomin

Deras bedömning är att Sveriges BNP sjunker 0,8 procent i år och är oförändrad nästa år. I prognosen i maj väntades BNP sjunka 0,9 procent i år och öka 0,4 procent 2024.

Ekonomin bromsade in kraftigt under andra kvartalet i spåren av svag efterfrågan och urholkad köpkraft, och samtidigt har bostadsbyggandet minskat kraftigt. Svagare global efterfrågan har medfört att exporten börjat bromsa in.

Jämfört med euroområdet var tillväxten klart svagare i Sverige andra kvartalet, men sett till utvecklingen sedan 2019 har svensk BNP utvecklats starkare. Även sysselsättningen har ökat mer i Sverige.

"Vi kan konstatera att svensk ekonomi svänger mer än euroområdet både upp och ner men att den underliggande är starkare än många tror", säger chefekonom Christina Nyman i en kommentar.

Sysselsättningen har fortsatt att öka under första halvåret och arbetsmarknadens parter har tagit ansvar i en pressad tid, vilket gör att det är svårt att säga att vi är inne i en bred lågkonjunktur.

Efterfrågan på arbetskraft väntas svalna och arbetslösheten stiga från 7,5 procent i år till 8,1 procent nästa år, en oförändrad bedömning från majprognosen.

Riksbanken tvingas fortsätta höja räntan för att bekämpa inflationen men kronan blir ändå fortsatt svag. Riksbanken höjer med 25 punkter i september och november till 4,25 procent.

Riksbanken kommer inte att börja sänka räntan förrän den känner sig trygg med att inflationen närmar sig inflationsmålet, vilket enligt Handelsbankens bedömning sker i september 2024. I december nästa år väntas styrräntan ligga på 3,75 procent.

Ekonomin behöver lyckas med reptricket att hålla uppe sysselsättningen och återställa hushållens förlorade köpkraft, men samtidigt kyla av inflationen genom måttligare vinstmarginaler och löneökningar, samt starkare produktivitet.

Först nästa år, när osäkerheten om räntor och inflation minskat, väntas kronan bli starkare, och EUR/SEK gå ned till 10:80 i slutet av 2024.

Hushållens reala disponibla inkomst har minskat med drygt 3 procent mellan första kvartalet 2022 och andra kvartalet 2023, men sparandet har samtidigt legat kvar på en relativt hög nivå, vilket betyder att det finns buffertar kvar.

Dessutom har hushållen redan känt av större delen av ränteuppgången, och därför räknar inte Handelsbanken med någon kraftig inbromsning i konsumtionen eller någon ny bostadsprisnedgång.

Statens starka finanser tillsammans med den låga statsskulden innebär att det finns utrymme för en expansiv finanspolitik. Budgeten för 2024 väntas innehålla reformer på cirka 40 miljarder kronor, vilket varken bedöms vara speciellt åtstramande eller expansivt, och effekten på inflationen är marginell.

"Att få ekonomin att mjuklanda är en utmanande uppgift. Behovet av vård, skola och omsorg blir inte mindre för att inflationen är hög och även med de tillskott som väntas i budgeten består risken att det kan behövas besparingar för att hantera ökade kostnader", säger Christina Nyman.

