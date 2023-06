Makroekonomi

SEB drar upp ränteprognoser för Fed

Publicerad: 16 juni 2023



SEB:s makroekonomer höjer sin ränteprognos för Federal Reserve efter onsdagens räntebesked och publiceringen av nya medianprognoser från Fed-ledamöterna.



"Vi väntar oss nu att Fed levererar ännu en 25-punktershöjning vid mötet 25-26 juli. Vi räknar heller inte längre med några sänkningar från Fed i år utan tror nu att det dröjer in i 2024. Den nya prognosen innebär en Fed-ränta på 5,50 procent i slutet av 2023 och 3,50 procent i slutet av 2024 (övre gränsen i intervallet)", skriver SEB.



Enligt SEB var budskapet från Feds ordförande Powell vid presskonferensen att oförändrad ränta i juni speglade en önskan från Fed att ytterligare sänka takten i höjningarna snarare än att räntan redan höjts färdigt.



SEB ser samtidigt fortsatt nedåtrisker i ekonomin, vilket talar för att räntetoppen ändå nås i juli.



Vidare lämnar SEB sina prognoser för ECB oförändrade efter gårdagens räntehöjning.



"Vi håller tills vidare fast vid vår prognos om en räntetopp på 3,75 procent i juli men ser det som rimligt att marknaden prisar in ungefär 50 procent sannolikhet för ett ytterligare steg till 4,0 procent under hösten", skriver SEB.

Ämnen i artikeln: FedSEBECBInflation

