JP Morgan: Så kan börsen reagera på eftermiddagens inflationsrysare

KPI-utfallet blir viktigt för Feds kommande räntebesked i september, med förhoppningar om kärninflationen ska börja visa en inbromsning.

Enligt Trading Economics snittestimat förväntar sig analytiker ett KPI-utfall på 3,3 procent på årsbasis och en månatlig prisökning på 0,2 procent. För kärninflation ligger förväntningarna på +4,8 procent respektive +0,2 procent.

JP Morgan ser fem olika scenarion för hur marknaden kan komma att reagera efter siffersläppet. Stalltipset är en inflation i linje med förväntningarna på 0,2 procent. Banken ser en sannolikhet på 45 procent för detta. Det skulle i sin tur lyfta S&P 500 med mellan 0,25 och 0,5 procent, tror JP Morgan.

”Detta skulle vara positiv men marknaden skulle snabbt skifta fokus mot Jackson Hole i slutet av augusti för att få ytterligare information kring Feds agerande framöver”, menar JP Morgan enligt CNBC.

Banken ser en sannolikhet på 25 procent att inflationen kommer in strax under konsensus på 0,1 procent.



”Det skulle tolkas optimistiskt om siffrorna kommer in under konsensus och S&P 500 kan då stiga mellan 1 och 1,5 procent”, enligt JP Morgans handlare.

Värre blir det om inflationen landar strax över konsensus på 0,3 eller 0,4 procent. Då skulle S&P 500 falla mellan 1 och 1,5 procent, enlig JP Morgan, som ser en sannolikhet på 22,5 procent för detta scenario.

Skulle inflationsutfallet skilja sig ännu mer från konsensus kan reaktionerna bli betydligt större. JP Morgan ser en sannolikhet på 5 procent för en inflation på 0,4 procent eller mer. Det skulle driva upp de amerikanska räntorna medan S&P 500 skulle falla mellan 1,75 och 2,0 procent.

I den andra änden får vi se S&P 500 lyfta 1,5 till 2,0 procent om inflationen kommer in under 0,1 procent. Men sannolikheten för detta scenario ligger endast på 2,5 procent.

