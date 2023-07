ECB höjer räntan med 25 punkter

Styrräntan, refiräntan, höjs samtidigt 25 punkter till 4,25 procent.

Väntat var i båda fall en höjning med 25 punkter.

ECB skriver att inflationen sjunker men fortsatt väntas vara för hög under en för lång period. Utvecklingen sedan det förra mötet stärker förväntningarna att inflationen kommer att sjunka vidare under året men förbli över målet under en utdragen period. Även om vissa indikationer pekar mot en lättnad, så förblir det underliggande pristrycket för högt.

ECB-rådet kommer att säkra att räntorna ligger på en tillräckligt åtstramande nivå så länge som det krävs för att få ned inflationen till målet. De kommer att fortsätta att vara databeroende i sina beslut om räntan och hur länge en åtstramande nivå krävs. I synnerhet kommer besluten att baseras på utsikterna för inflationen i ljuset av inkommande data, dynamiken i den underliggande inflationen och styrkan i den penningpolitiska transmissionen.

ECB beslutade också att sätta räntan på minimireserverna på 0 procent. Detta kommer att säkra effektiviteten i penningpolitiken och underbygga den fulla överföringen av de penningpolitiska besluten till marknaderna.