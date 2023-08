Experten: Börsen belönar tålamod

Det är över tid vi drar nytta av våra investeringars avkastningspotential. På kort sikt kan vad som helst hända. En global pandemi, krig i Europa och inflationssiffror som vi inte har sett på flera decennier. Det är oväntade händelser. Men sannolika saker kommer inte alltid att hända och osannolika saker händer oftare än vi tror, som den välkända investeraren Howard Marks skulle säga. Ha en portfölj som går bra i sannolika scenarion men som inte går förlorad i osannolika. Och sälj inte bort dig i onödan.

Börsfall är vanligare än man tror

När man kollar på data för S&P 500 sen 1928 har börsen gått upp 68 av 95 år. Det är 72 % av åren. Och avkastningen under perioden har varit ganska exakt 10 % per år. En tusenlapp har blivit många tusenlappar, men det var inte en enkel resa.

En investerare på den amerikanska aktiemarknaden har upplevt en nedgång från toppen på 10 % eller mer under mer än hälften av åren, och en nedgång på 20 % eller mer under en fjärdedel av åren. Det är ganska många år som du behöver hantera en nedgång för att få ta del av den fina snittavkastningen på 10 % per år.

Sälj inte bort dig i onödan

Vid börsnedgångar brukar aktiviteten bland investerare öka. Det är naturligt att anta man ska agera när portföljen minskar i värde. Det är så vi brukar hantera problem – genom att göra något. Men på börsen har det visat sig att inaktivitet lönar sig. Särskilt i nedgångar, för det är så enkelt att du säljer bort dig och missar uppgången.

I ett av Howard Marks ”memo till investerare” skriver han att det finns tre sätt att få fel när man försöker tajma marknaden:

1. Nedgången kanske inte fortsätter. Om du säljer för att du tror att aktiemarknaden ska gå ner mer är det inte säkert att den gör det. Den kanske går upp istället. Då fick du fel.

2. Om du säljer, och får rätt i att börsen faller, så måste du bestämma när du ska köpa igen. Det beslutet kan också bli fel. Du kanske köper för tidigt eller för sent.

3. När du säljer måste du bestämma vad du ska göra med pengarna medan du väntar på att nedgången kommer. Alternativkostnaden kan bli stor om du har pengarna på konto. Om du istället väljer att investera dem i något mindre riskfyllt än aktier, kan det beslutet också bli fel.

Sprid risken och ha tålamod

Har du satsat hårt på få aktier är risken större för kraftiga fall. Och kraftiga fall kan ta lång tid att ta igen. En nedgång på 50 procent kräver en uppgång på 100 procent för att få tillbaka pengarna. Med 10 procent i avkastning tar det 7 år. Det är en lång väg att vandra. Bred riskspridning i form av en global portfölj med många innehav lindrar fallen. När du har spridit risken har du gjort vad du kan. Då är det dags att låta dina långsiktiga pengar vara långsiktiga. Marknaden kan alltid överraska, för oväntade händelser händer. Men ha tålamod.

