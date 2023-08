Fisher Investments Norden anser att investerare bör bilda sig en uppfattning av industri- respektive tjänstesektorns inflytande på den ekonomiska aktiviteten, eftersom det kan ge perspektiv när man analyserar konjunktursiffrorna.

Vi misstänker att en anledning till att industrin får så stor uppmärksamhet är dess historiska betydelse i Europa. Ta till exempel Tysklands arv som industrination. Den industriella revolutionen i mitten av 1800-talet ledde till att fabriker växte upp över hela landet, och järnvägsbyggena, metallindustrin och gruvorna var motorn för den tyska industrin i över ett sekel.[i] Detta rykte verkar dock leva kvar än idag, baserat på Fisher Investments Nordens genomgång av finanspublikationer, eftersom Tyskland fortfarande är välkänt för sin fordons- och kemikalieindustri. Storbritannien och Frankrike har också ett gediget industriarv, eftersom båda länderna hade livlig fabriksverksamhet efter andra världskriget (för att inte tala om att många akademiker hävdar att Storbritannien är där den industriella revolutionen började). Fisher Investments Nordens historiska genomgång visar att tillverkningsindustrin var avgörande för att bygga upp krigsmakten i flera europeiska länder, och att regeringarna därför ville mäta produktionskapaciteten och produktiviteten. Så tillverkningsindustrins arv som ryggraden i Europas ekonomi är förmodligen anledningen till att många följer industriproduktionssiffror så noga, enligt vår uppfattning.

Industriproduktionen är också relativt lätt att mäta, eftersom fabrikerna kan redovisa produktionsvolymer i distinkta, fysiska enheter. I jämförelse är tjänsteproduktion ofta immateriell. Det kan till exempel vara svårt att kvantifiera produktionen från en matematikprofessor, sjuksköterska eller programvaruproduktchef – statistikbyråerna filar fortfarande på metoder för att samla in tjänstesiffror.[ii] Fisher Investments Norden anser att detta är ytterligare en anledning till att tjänstesiffror inte får samma breda uppmärksamhet i media.

Men om man ser till siffrorna står tjänster i dag för en mycket större del av den ekonomiska aktiviteten i Europa. Medan tillverkningsvolymerna – t.ex. det totala antalet tillverkade bilar eller lagda fabriksorder – i världens största utvecklade ekonomier i stort sett har ökat tillsammans med bruttonationalprodukten (BNP, ett statligt produktionsmått) sedan andra världskriget, har deras andel av den ekonomiska aktiviteten samtidigt minskat.[iii] Ta Storbritannien som exempel. Tillverkningsindustrins andel av Storbritanniens BNP toppade 1960 på 36 procent.[iv] Men 2021 (de senaste tillgängliga uppgifterna) var den siffran bara 9 procent.[v] I Frankrike stod tillverkningsindustrin också för cirka 9 procent av BNP 2021, en nedgång från cirka 23 procent 1960.[vi] Samma sak gäller för Tyskland. Vid återföreningen 1991 utgjorde tillverkningsindustrin 25 procent av BNP. År 2021 var den 19 procent.[vii]

Detta är inte bara ett europeiskt fenomen. I USA, som också hade en välkänt framgångsrik tillverkningsindustri efter andra världskriget, nådde fabriksproduktionen en topp på 28 procent av BNP 1953.[viii] Men 2021 utgjorde den endast cirka 11 procent.[ix] Den japanska tillverkningsindustrins andel av produktionen minskade från cirka 37 procent 1970 till 20 procent 2020.[x] Fisher Investments Nordens genomgång av ekonomihistorian visar att den omfattande övergången till tjänster sannolikt beror på de stora tekniska framstegen i mitten av 1900-talet. Enligt Fisher Investments Nordens analyser har jobben flyttats från fabrikerna till branscher som detaljhandel, teknik, medicin, utbildning, finans och andra icke-industrisektorer i takt med att tillverkningen automatiserats. Nu dominerar tjänstesektorn i flera av Europas största ekonomier. För att nämna några är Storbritannien ett globalt nav för finanstjänster, Frankrike och Tyskland är ledande inom medicinteknisk innovation, och Italien och Spanien har livliga turismnäringar.

Av dessa skäl anser Fisher Investments Norden att investerare bör tänka på att tillverkningsindustrin inte avgör den övergripande riktningen för ekonomin på egen hand. Därför anser vi att tillverknings- och industridata ger en begränsad bild av konjunkturtrenderna. Investerare som har insett detta kan enligt oss få ett övertag när det gäller att förstå hur de bredare konjunkturförhållandena utvecklas – särskilt när finansnyheterna pekar i en annan riktning. Fisher Investments Norden anser att det är viktigt att ha en korrekt uppfattning av den ekonomiska verkligheten när man fattar portföljbeslut. Vissa finanskommentatorer som vi följer har till exempel nämnt svaga inköpschefsindex (PMI) för tillverkningsindustrin, som har pekat mot tillbakagång från mitten av 2022 till maj 2023, som bevis på en lågkonjunktur i euroområdet.[xi] Visst, euroområdets BNP minskade under fjärde kvartalet 2022 och första kvartalet 2023 – vilket uppfyller ett populärt villkor för en lågkonjunktur – men vi anser att det är fel att hävda att hela det monetära blocket är i en konjunktursvacka eftersom 16 av 20 euroländer växte under de senaste två kvartalen.[xii] En stor bidragande faktor till denna tillväxt, baserat på våra analyser: tillväxt i den motståndskraftiga tjänstesektorn.

Fisher Investments Norden vill inte förringa tillverkningsindustrin eller dess roll i den globala ekonomin. Men enligt vår uppfattning säger utvecklingen i tjänstesektorn mer om konjunkturförhållandena i utvecklade ekonomier. Så när du använder konjunktursiffrorna för att fatta framtida investeringsbeslut, kom ihåg tillverkningsindustrins begränsade roll i Europa och världen. Ekonomiernas främsta drivkraft är tjänster – och lär så förbli under överskådlig framtid.

