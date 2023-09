Wall Streets ledande index kring nollstrecket

En dryg halvtimme efter öppning var S&P 500 upp 0,1 procent till 4.323. Dow Jones industriindex backade samtidigt 0,1 procent till 33.920, medan Nasdaq Composite steg 0,1 procent till 13.223.

Under föregående vecka backade de tre huvudindexen märkbart. S&P 500 tappade totalt 2,9 procent, medan Dow Jones och Nasdaq sjönk 1,9 respektive 3,6 procent.

Angående måndagens blandade börser skriver Bloomberg att det finns en oro över att centralbankerna kommer att hålla räntorna på högre nivåer för att bekämpa inflationen. Dollarindexet har stärkts något, samtidigt som den amerikanska tioårsräntan ökade 7 punkter till 4,51 procent.

Bland enskilda bolag backade Urban Outfitters och Foot Locker 2,1 respektive 3,7 procent vardera sedan Jefferies sänkt sin rekommendation för aktierna till behåll från tidigare köp. Enligt analysen kan företagen komma att påverkas av att privatpersoner drar ned på sin konsumtion.

Även Nike har fått sänkt rekommendation, till behåll, av Jefferies som hänvisar till press i grossistledet samt makromotvindar i Kina. Nike var ned drygt en halv procent.

Kinesiska e-handelsbolag såg också sina aktier sjunka med Alibaba och JD ned 2,2 respektive 2,8 procent, då sentimentet kring den kinesiska ekonomin visat tecken på att fortsätta förvärras.

Det kinesiska elbilsbolaget Nio var också en av förlorarna sedan Bloomberg rapporterat att bolaget vill ta in ytterligare 3 miljarder dollar i nytt kapital. Aktien tappade närmare 4 procent, trots att bolaget under eftermiddagen förnekat att det har planer på att ta in mer kapital.

Kemibolaget Dow steg i stället 2 procent. JP Morgan har höjt aktien till övervikt med potentiell uppsida av de högre oljepriserna som motivering.

Amerikanska mediebolagen handlades blandat. Hollywoods manusförfattare har slutit ett preliminärt avtal med sina arbetsgivare, vilket kan innebära att en flera månader lång strejk kan gå mot sitt slut. Paramount och Warner Bros Discovery steg initialt i förhandeln, men sjönk sedan under ordinarie handel. Paramount sjönk 0,2 procent, samtidigt som Warner Bros Discovery backade runt procenten. Amazon och Netflix stärktes däremot, men Disney retirerade marginellt.

Dator- och skrivartillverkaren HP handlades ned marginellt efter att det blivit känt att det Warren Buffett-styrda konglomeratet Berkshire Hathaway sålt ännu fler aktier.

