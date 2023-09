Wall Street: Uppåt efter slagig handel

S&P 500 avslutade handeln upp 0,4 procent till 4.338, vilket motsvarade en uppgång på 0,2 procent räknat från Stockholmsbörsens stängning. Dow Jones industriindex steg samtidigt 0,1 procent till 34.007 och Nasdaq Composite stärktes 0,5 procent till 13.271.

Det kinesiska elbilsbolaget Nio var en av förlorarna sedan Bloomberg News rapporterat att bolaget vill ta in ytterligare 3 miljarder dollar i nytt kapital. Aktien tappade 2,1 procent, trots att bolaget under eftermiddagen förnekat att det har planer på att ta in mer kapital.

Branschkollegan Li Auto pressades samtidigt 10 procent efter att telekombolaget Huawei berättat om en fordonssatsning genom ett par elbilsmodeller.

Bättre gick det för teknikkonglomeratet Amazon, som var upp 1,7 procent. Bolaget meddelade om en 4-miljardersinvestering i AI-bolaget Anthropic.

Urban Outfitters och Foot Locker backade 0,5 respektive 1,8 procent vardera sedan Jefferies sänkt sin rekommendation för aktierna till behåll från tidigare köp. Enligt analysen kan företagen komma att påverkas av att privatpersoner drar ned på sin konsumtion.

Även Nike har fått sänkt rekommendation, till behåll, av Jefferies som hänvisar till press i grossistledet samt makromotvindar i Kina. Nike var ned 0,5 procent.

Kinesiska e-handelsbolag såg också sina aktier sjunka med Alibaba och JD ned 1,2 respektive 2,1 procent, då sentimentet kring den kinesiska ekonomin visat tecken på att fortsätta förvärras.

Dator- och skrivartillverkaren HP handlades ned nästan 2 procent efter att det blivit känt att det Warren Buffett-styrda konglomeratet Berkshire Hathaway sålt ännu fler aktier.

Aluminiumbolaget Alcoa föll 6,1 procent efter ett kvickt vd-byte. Styrelse har med omedelbar verkan utnämnt den operativa chefen William Oplinger till ny vd och den tidigare vd:n Roy Harvey övergår till en strategisk rådgivarroll till den nye vd:n.

Räntan på den amerikanska tioårsräntan ökade 5 punkter till 4,54 procent.

