Börstelegram

Wall Street på minus efter Fedchefens uttalanden

Publicerad: 21 juni 2023, 15:20



New York-börserna hade en bit in på onsdagen fortsatt rörelserna söderut för de tre huvudindexen. I fokus stod Fed-chefen Jerome Powells utfrågning i representanthuset under eftermiddagen.

Privata Affärer / Nyhetsbyrån Direkt

Vid 17.10-tiden hade det breda S&P 500 tappat 0,6 procent till 4.364, samtidigt som Nasdaq Composite var ned 1,4 procent till 113.474. Dow Jones industriindex backade 0,1 procent till 34.011. Det kommer att ta tid innan de fulla effekterna av tidigare åtstramningar slår igenom i ekonomin, vilket gör att Fed kommer behålla en databeroende ställning och ta beslut "möte för möte". En majoritet av FOMC-medlemmarna räknar dock med ytterligare räntehöjningar i år, uppgav Fed-chefen Jerome Powell i sitt förskrivna anförande. I aktiehandeln gick det särskilt svagt för teknik, som på sektornivå var ned 1,8 procent. I botten av S&P 500 återfanns namn som AMD, Nvidia och Tesla på minus 3,7-5,9 procent. Den sistnämnda har fått sin aktie sänkt till jämvikt, från övervikt, av Barclays. Banken varnade investerare att det kan visa sig förståndigt att "ställa sig vid sidlinjen" efter den senaste tidens kursuppgång. FTC har också meddelat att det stämmer teknikjätten Amazon, då konkurrensmyndigheten anser att bolaget lurat miljontals kunder att registrera sig för Prime för att sedan hindrat försök att säga upp tjänsten, enligt CNBC. Aktien var ned 1,4 procent. Logistikjätten Fedex, som efter USA-börsernas stängning på tisdagen rapporterade ett justerat resultat per aktie som något högre än estimaten, medan intäkterna var lägre än förväntat, var ned 1,6 procent. Läs mer: Powell ser fler räntehöjningar