Wall Street fortsätter nedåt

Omkring 16-slaget handlades S&P 500 vid 4.499, vilket innebar en nedgång på 0,3 procent. Dow Jones sjönk samtidigt lika mycket till 35.190, medan Nasdaqs tekniktunga kompositindex var ned 0,1 procent till 13.963.

Den veckoliga statistiken över antalet nyanmälda arbetslösa i USA prickade förväntningarna med 227.000 personer. Bland annan makrostatistik framkom det att produktiviteten i landet steg med 3,7 procent, vilket var tydligt över förväntningarna på 2 procent.

Chiptillverkaren Qualcomm föll över 10 procent efter att bolagets resultat för det senaste kvartalet bjöd på ett blandat utfall, där resultatet visserligen överträffade förväntningarna medan intäkterna kom in just under förväntningarna.

På grund av det osäkra makroekonomiska läget och efterfrågemiljön förväntar sig Qualcomm ytterligare omstruktureringar. Bolaget håller på att ta fram planerna, men skrev att de främst kommer att bestå av en bantad personalstyrka.

Fortsättningsvis sänkte Deutsche Bank både sin rekommendation för Qualcomm till behåll och riktkurs.

Vaccintillverkaren Moderna steg däremot med 3 procent. Kvartalsförlusten var mindre än befarat och Moderna höjde även prognosen för försäljningen av covid-19-vaccin till 6–8 miljarder dollar gentemot tidigare prognos på 5 miljarder dollar.

Bland andra rapporter stärktes matleveransbolaget Doordash runt procenten efter ett resultat som överträffade förväntningarna, medan betalteknikbolaget Paypal pressades 10 procent trots att kvartalssiffrorna var i linje med konsensus.

E-handelsplattformen Etsy fanns också bland rapportförlorarna efter ett fall på 9 procent. Förvisso slog bolaget förväntningarna, men prognosen som gavs imponerade inte.

På räntemarknaden syntes stora uppgångar för de amerikanska statsobligationerna, främst i länge löptider. Räntan på tvååringen ökade 2 punkter till 4,91 procent, samtidigt som tioåringens ränta steg 10 punkter till 4,19 procent.

Efter USA-börsernas stängning väntar rapporter från jättarna Apple och Amazon.