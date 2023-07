Wall Street: Blandad stängning efter Feds räntebesked

Vid börsstängning var breda S&P 500 oförändrat vid nivån 4.567, motsvarande en uppgång om 0,3 procent räknat från Stockholmsbörsens stängning. Dow Jones industriindex var upp 0,2 procent till 35.520, samtidigt som Nasdaq Composite backade 0,1 procent till 14.128.

Den amerikanska centralbanken höjde som väntat styrräntan i USA med 25 punkter, till intervallet 5,25-5,50 procent. Fed-kommittén noterade att inkommande indikatorer antyder att den ekonomiska aktiviteten har expanderat i en måttlig takt. Jobbtillväxten har varit robust de senaste månaderna och arbetslösheten har förblivit låg.

I ett efterföljande tal och frågestund med Fed-chefen Jerome Powell uttryckte han sig vagt om utsikterna för eventuella räntehöjningar vid kommande möten. Han sade att Fed kommer att ha en databeroende hållning för att bedöma omfattningen av den ytterligare policyåtstramning som kan bli lämplig.

Efter räntebeskedet noterades en liten nedgång bland de amerikanska statsräntorna, där tioåringen var ned 5 punkter till 3,87 procent. Dollarn försvagades i sin tur något mot euron.

I aktiehandeln riktades blickarna på teknikjättarna - och numera AI-rivalerna - Alphabet och Microsoft, som båda rapporterade för delåret efter tisdagens börsstängning.

Alphabet, moderbolag till Google, lyfte 5,8 procent sedan både resultatet och omsättningen överträffat analytikernas förväntningar. Intäkterna från Googles molnverksamhet ökade med 28 procent från i fjol, samtidigt som rörelseresultatet från segmentet vände upp till positiva tal.

Microsoft sjönk i stället 3,7 procent, även om de flesta nyckeltalen låg över estimaten. Ledning uppgav att processen för att generera intäkter från AI kommer att öka gradvis.

Än svagare gick det för den sociala medieplattformen Snap, som i sin kvartalsrapport lämnade prognoser för det tredje kvartalet som understeg marknadensförväntningar. Aktien föll 14 procent.

Boeing reste sig i sin tur 6,9 procent. Flygplanstillverkaren redovisade en mindre förlust än väntat samtidigt som försäljningen överträffade sitt väntevärde. Den justerade förlusten per aktie i det andra kvartalet var 0:82 dollar jämfört med förväntningar på en förlust om 0:84 dollar per aktie, enligt Refinitiv.Pacwest Bancorp rusade 28 procent efter att Banc of California bekräftat planer på ett uppköp av den problemtyngda regionlångivaren.

I övrigt ökade det svenska, men USA-noterade, ljudströmningsbolaget Spotify 6,2 procent efter att på tisdagen rapportrasat tvåsiffrigt. Bidragande till onsdagens förhandelsuppgång var att Deutsche Bank höjt sin rekommendation till köp, enligt CNBC. Finanshuset anser att rapportfallet utgör ett köptillfälle.