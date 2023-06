Börstelegram

Wall Street avslutade under nollstrecket

Publicerad: 16 juni 2023, 20:33



Börserna i New York vände nedåt under fredagens sista handelstimmar, efter relativt svängiga rörelser tidigare under eftermiddagen. Veckan som helhet, där fokuset främst har legat på räntebesked och inflationssiffror, blev dock en stark en för de tre huvudindexen.

Privata Affärer / Nyhetsbyrån Direkt

Vid börsstängning hade industriindexet Dow Jones backat 0,3 procent till 34.301, medan tekniktunga Nasdaq Composite var ned 0,7 procent till 13.690. Breda S&P 500 tappade 0,4 procent till 4.407, vilket motsvarar en lika stor nedgång räknat från Stockholmsbörsens stängning. Jämfört med förra fredagens stängning har de tre huvudindexen under den gångna veckan stigit 1,3, 2,6 respektive 3,3 procent. På makrofronten har Fed-guvernören Christopher Waller och Richmonds Fed-chef, Thomas Barkin, signalerat att fler räntehöjningar troligtvis är något att räkna med, sedan centralbanken i onsdags satt räntehöjningarna på paus. "Vi ser att styrräntor har vissa effekter på delar av ekonomin. Arbetsmarknaden är fortfarande stark, men kärninflationen rör sig helt enkelt inte, och det kommer förmodligen att krävas ytterligare åtstramningar för att försöka få det att gå ner", sade Fed-guvernören under en frågestund i Oslo, enligt Bloomberg News. Thomas Barkin sade i sin tur att en för tidig uppluckring av penningpolitiken är ett "kostsamt misstag", och hänvisade till de misstag som gjordes under 70-talet. I aktiehandeln adderade Adobe 0,9 procent efter att mjukvarubolagets resultat överträffat analytikernas estimat i det senaste kvartalet. Utöver det höjde bolaget prognoserna framgent för både intäkter och resultat. Mizuho Securites uppger att Adobe är bra positionerat för att dra nytta av den digitala omställningen. Analyshuset bedömer däremot inte aktien som billig längre. Morgan Stanley har nämnt Nvidia som toppval i AI-hajpen framför AMD, och har höjt sin riktkurs för aktien till 500 dollar från tidigare 450 dollar med en bibehållen rekommendation om övervikt. Nvidias aktie kröp upp 0,1 procent till 427 dollar. För AMD, där Morgan Stanley har upprepat sin köprekommendation, var aktien dock ned 3,4 procent. Ett annat bolag verksamt inom halvledarsektorn, Micron Technology, backade i sin tur 1,7 procent efter att ha varnat för negativ påverkan på intäkterna vid ett eventuellt kinesiskt förbud mot försäljning av bolagets chip på Kinas inhemska marknad, skrev Reuters. Virgin Galactic lyfte 17 procent. I slutet av månaden väntas bolaget dra igång sin rymdturism med resa planerad mellan den 27 till 30 juni 2023. Nästa resa väntas följa tidigt i augusti 2023. Det amerikanska sjukförsäkringsbolaget Humana backade 3,9 procent efter att varnat för ett oväntat högt antal operationer under det andra kvartalet, något som även sektorkollegan Unitedhealth gick ut med tidigare i veckan. På räntemarknaden var den amerikanska tioåriga obligationen upp 5 punkter till 3,77 procent.