Uppåt på Wall Street

Efter en kort vistelse under nollan under handelsdagens inledande minuter tilltog uppgångarna på Wall Street, där de ledande börserna avslutade torsdagshandeln i grönt territorium med samtliga sektorer på plus. Bland vinnarna fanns de kinesiska elbilstillverkarna Xpeng och Nio, samt pizzakedjan Domino's.

Privata Affärer / Nyhetsbyrån Direkt

När stängningsklockorna ringde hade Dow Jones industriindex klättrat 1,3 procent till 34.408 och Nasdaqs kompositindex var upp 1,2 procent till 13.783. S&P 500 stod 1,2 procent högre vid nivån 4.426 och räknat från Stockholmsbörsens stängning avancerade indexet 0,4 procent. Den kinesiska elbilstillverkaren Xpeng meddelade på torsdagen att man fått ett godkännande som innebär att teknik för assisterad körning får användas av bilägare på vägarna kring huvudstaden Peking. Aktien, som är noterad i USA, steg 7,3 procent. Även elbilssektorn i stort präglades av uppgångar, där sektorkollegorna Rivian och Nio såg sina respektive aktier stiga 3,4 och 8,2 procent vardera. Tesla drogs emellertid inte med i sektorns uppgång, utan avslutade handelsdagen på minus 0,4 procent. Reuters rapporterade att elbilsjätten kommer att minska anställningarna av temporära arbetare vid sin fabrik i Berlin. Domino's Pizza stack ut som vinnare på S&P 500-indexet med en uppgång om 6,5 procent, efter att Stifel uppgraderat sin rekommendation för aktien till köp från behåll. Försäljningen av hemlevererad pizza väntas enligt analyshuset fortsätta att stabilisera sig, medan försäljning av takeaway-pizza spås öka under de kommande tolv månaderna. Även detaljhandelsbolaget Target handlades över nollan, upp 3,5 procent. Bolaget höjer sin utdelning med 2 cent, motsvarande 1,9 procent, till 1:1 dollar per aktie. Aldeyra Therapeutics fick stöd av nyheten att ett av bioteknikföretagets läkemedel, avsett för behandling av en sorts ögoninflammation, har uppnått sina primära mål i en studie. Aktien steg 3,9 procent. Betalkortsbolaget American Express backade i stället 0,4 procent sedan Citi varnat för att konsumtionen genom kreditkort visat en avmattande trend. Resor och nöjen saktar enligt banken in kraftigare än andra kategorier. På makrofronten visade statistik att antalet nyanmälda arbetssökande i USA i förra veckan var oförändrat och uppgick till 262.000. Analytiker hade däremot räknat med 249.000, enligt Trading Economics. På torsdagseftermiddagen framkom även att ECB som väntat höjer såväl depositräntan som styrräntan med 25 punkter, vilket avvek från den amerikanska centralbankens beslut att låta styrräntan vara oförändrad på onsdagen.